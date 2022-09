La mort de la reine Elizabeth survient alors qu’une nouvelle ère économique commence pour le Royaume-Uni

La suspension de la vie politique normale survient quelques jours seulement après le Royaume-Uni a installé sa nouvelle première ministre Liz Truss, qui a été nommée mardi par la reine elle-même, dans son dernier acte de service public.

Truss entre au 10 Downing Street à un moment de flux unique pour la Grande-Bretagne, héritant d’un pays aux prises avec ses pires perspectives économiques depuis des années, une crise énergétique qui s’aggrave et des inégalités accrues.

Quelques heures avant la mort de la reine, Truss s’est mise au travail en décrivant ses plans pour lutter contre la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, dévoilant un vaste plan de relance conçu pour aider les Britanniques à payer leurs factures d’énergie, qui ont grimpé en flèche après la guerre de la Russie en Ukraine.

Cela vient après qu’une pétition pour boycotter les factures d’énergie a commencé à gagner du terrain au Royaume-Uni

Le Trésor affirme que le paquet, qui devrait coûter plus de 100 milliards de livres sterling, réduira le pic d’inflation de 4 à 5 points de pourcentage. Mais les économistes ont averti que cette décision pourrait compliquer la tâche déjà gigantesque de la Banque d’Angleterre consistant à freiner les prix record, en stimulant les dépenses en biens et en salaires.

La banque centrale britannique a procédé le mois dernier à sa plus forte hausse de taux en 27 ans, portant l’indice de référence à 1,75 %, dans le but de faire baisser l’inflation, qui est actuellement la plus élevée des pays du G-7 à 10,1 %. Les investisseurs s’attendaient généralement à une nouvelle hausse de 50 points de base lors de la réunion de la BoE la semaine prochaine, mais certains disent maintenant qu’elle sera forcée de relever les taux plus haut et plus rapidement.