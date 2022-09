La mort de la reine Elizabeth survient à un moment de doute et d’incertitude au Royaume-Uni

Le carrosse de la reine Elizabeth II traverse Trafalgar Square le jour de son couronnement à l’abbaye de Westminster, le 2 juin 1953. (Mirrorpix/Getty Images)

LONDRES – En 1953, les parents d’Eve Pollard ont acheté une petite télévision en noir et blanc pour que la famille puisse regarder le couronnement de la reine Elizabeth II. Pollard avait 7 ans et elle se souvient que des voisins s’entassaient dans sa maison, tous habillés pour la télédiffusion – des hommes en cravate, des femmes en tenues élégantes et Pollard dans une robe à carreaux et à froufrous.

“C’est à quel point nous étions innocents”, a déclaré Pollard, journaliste et auteur de longue date à Londres. « Nous venions de gagner une guerre, une grande victoire, et la reine était si glamour. Maintenant, on se demande : ‘Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ?’ »

Avec la mort de la reine jeudi, le nouvel âge élisabéthain britannique est terminé, remplacé par un moment d’incertitude et de questions sur l’avenir.

Son décès survient alors que cette nation insulaire de 67 millions d’habitants était déjà embourbée dans des temps difficiles et compliqués, avec la question de l’identité nationale – tendue et sans réponse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – floue et source de division.

Les proclamations orgueilleuses des Brexiteers – qui ont annoncé une nouvelle ère de “Global Britain” au lendemain de sa rupture avec l’Union européenne – ont dégénéré en petits différends juridiques et en tirs embusqués avec ses voisins les plus proches. Le pays connaît les pics de coûts énergétiques les plus élevés d’Europe et une porte tournante au 10 Downing Street qui fait que la Grande-Bretagne ressemble soudainement davantage à l’Italie – travaillant sur son quatrième Premier ministre en six ans.

Les tensions régionales qui ont longtemps harcelé Londres augmentent également. Les Écossais, déjà en quête d’un nouveau vote pour l’indépendance, pourraient trouver ce moment mûr pour un nouveau départ en l’absence d’une reine bien-aimée et partagée. L’Irlande du Nord, dont le statut n’a jamais été totalement clair après le Brexit, est nerveuse, ce qui porte des échos inquiétants.

“Elle était le ciment qui a maintenu notre nation ensemble aussi longtemps que la plupart d’entre nous s’en souviennent”, a déclaré Andrew Neil, journaliste écossais chevronné et ancien présentateur de la BBC. écrit dans le Daily Mail. “Par la guerre et la paix, la révolution sociale et la consolidation, les défis séparatistes et l’unité nationale, les politiciens d’ici aujourd’hui et de demain (y compris ses 15 premiers ministres), de l’Empire au Commonwealth.”

“… Avec son départ”, a-t-il écrit, “le risque de se décoller et de s’effondrer sur tant de fronts est d’autant plus grand.”

Le pays avance désormais avec un nouveau monarque, le roi Charles III, moins populaire que sa mère et même que son fils et héritier, le prince William. Le nouveau Premier ministre, Liz Truss, a été choisi par les membres du Parti conservateur et n’a pas encore été testé lors d’un vote public. Un sondage récent a montré que seulement 12% des Britanniques s’attendent à ce qu’elle soit une bonne ou une grande dirigeante, 52% prédisant que son mandat sera “médiocre ou terrible”.

“Il y aura un moment substantiel d’introspection nationale, un long moment de pause sur ce que la mort de la reine signifie pour le rôle de la Grande-Bretagne dans le monde”, a déclaré Tony Travers, expert en politique britannique à la London School of Economics.

“La Grande-Bretagne a un chef d’État et un gouvernement distincts, et les deux ont changé en l’espace de deux jours”, a-t-il déclaré. “Le décès d’un monarque et le changement de Premier ministre se sont déjà produits, bien sûr, mais ce sera un moment profond d’autoréflexion collective au Royaume-Uni”

Des fleurs et d’autres offrandes s’entassent devant le palais de Buckingham, où la foule s’est rassemblée pour lui rendre hommage. Lors d’entretiens, beaucoup ont déclaré avoir été impressionnés par le roi Charles.

Ils savent qu’il sera différent de sa mère, mais ils sont aussi habitués à lui – c’est le plus long roi en attente. Ces dernières années, et surtout ces derniers mois, Charles a assumé davantage les fonctions de sa mère. Il l’a remplacée lors d’événements majeurs comme la conférence sur le climat COP 26 à Glasgow, en Écosse, et la cérémonie d’ouverture officielle du Parlement.

Pourtant, le décès de la reine était choquant. “Je me suis réveillé ce matin et je me suis senti vraiment bizarre. C’est comme s’il y avait eu un changement sismique dans la réalité », a déclaré Louise Kirby, 52 ans, qui travaille pour un aquarium dans l’est du Yorkshire. “J’ai reçu un message de ma mère disant:” Qu’est-ce qui nous attend? “”

Elle a dit que sa mère est une partisane de la famille royale et aime Charles mais est inquiète. « Pouvons-nous faire face à un autre changement ? Nous avons été confrontés à tant de changements dans le monde, sommes-nous prêts pour un autre ? »

“Même si le changement est bon – pas que la mort de la reine soit bonne – nous pouvons tous réagir au changement d’une manière étrange”, a déclaré Kirby. “Il y a un certain malaise”

L’effusion nationale pour la mort de la reine de 96 ans semble plus discrète que le deuil collectif suscité par la mort subite de la princesse Diana il y a 25 ans, alors qu’elle n’avait que 36 ans.

Il y a aussi une déconnexion générationnelle. De nombreux jeunes Britanniques se soucient peu de la monarchie et la considèrent comme une relique d’un passé souvent troublé. Certains se sont irrités de l’attention massive des médias sur la mort de la reine et ont déclaré que le Brexit était un problème beaucoup plus important.

Pourtant, pour des millions de personnes, la reine Elizabeth était une pierre de touche, un symbole de la fierté et de la grandeur britanniques, un pont vivant vers une époque plus glorieuse.

Lorsqu’elle est devenue monarque en 1952, la Grande-Bretagne était la nation la plus industrialisée d’Europe, représentant près de 10 % du commerce mondial. Aujourd’hui, son économie est largement éclipsée par l’Allemagne autrefois vaincue, et à peine plus grande que celle de la France.

La qualité de ses dirigeants a diminué, du lion qu’était Winston Churchill aux goûts en proie aux scandales de Boris Johnson récemment évincé, connu peut-être plus pour ses flubs et sa désinvolture que pour sa gestion de la Grande-Bretagne.

“En 1953, le Royaume-Uni, son gouvernement et ses fonctionnaires étaient très respectés dans le monde entier”, a déclaré David Edgerton, professeur d’histoire britannique moderne au King’s College. “Et aujourd’hui, les gens regardent avec étonnement nos premiers ministres et sont étonnés par leur manque apparent de compréhension de la réalité.”

La Grande-Bretagne d’après-guerre n’était pas un âge d’or, alors que le pays luttait pour moderniser son économie et sa société, entraînant des conflits de travail et des temps économiques souvent sombres. Ces problèmes, ainsi que la guerre froide et la violence ultérieure en Irlande du Nord, ont duré jusqu’au terme du mandat du Premier ministre Margaret Thatcher dans les années 1980.

Pourtant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth, alors jeune princesse, s’était tenue aux côtés d’un Churchill souriant le V-Day, saluant des foules en liesse célébrant la victoire sur l’Allemagne nazie et pleine d’espoir quant à l’avenir de la Grande-Bretagne.

Aujourd’hui, la guerre est revenue en Europe parce qu’un autre dirigeant, le Russe Vladimir Poutine, est déterminé à détruire les terres voisines pour les conquérir. Les combats en Ukraine ont interrompu l’approvisionnement énergétique mondial et obligeront probablement la Grande-Bretagne à emprunter des millions pour aider à chauffer les maisons britanniques au cours d’un hiver difficile.

“Ce pays a toujours pensé que nous pouvions au moins chauffer nos maisons”, a déclaré Pollard. «Soudain, nous nous sommes réveillés pour trouver tout le monde dans une vraie impasse. Soudain, nous ne semblons plus être tout à fait le pays fort que nous pensions être.

Concrètement, l’arrivée d’un nouveau Premier ministre est plus importante dans la vie britannique quotidienne que l’ascendant du nouveau roi. Le monarque peut exprimer de l’empathie envers les personnes qui luttent pour chauffer leur maison, mais le Premier ministre peut fournir de l’argent et des programmes.

Mais la reine Elizabeth occupait une place unique dans la vie britannique. Même les gens qui méprisent la monarchie l’aimaient. Elle projetait la fierté britannique. Elle était ce que la Grande-Bretagne voulait voir quand elle se regardait dans le miroir. Sa perte est troublante.

“Il y a un sentiment de malaise, mais les gens ne peuvent pas tout à fait mettre le doigt sur la source de cela, à l’exception d’un sentiment de changement et de ne pas savoir exactement à quoi ressemblera l’avenir”, a déclaré Bronwen Maddox, directeur de Chatham. House, le groupe de réflexion britannique. “Nous entrons dans un point où la Grande-Bretagne est moins sûre de son rôle dans le monde.”

Robin Niblett, le prédécesseur de Maddox à Chatham House, a déclaré que la Grande-Bretagne était déjà en déclin au moment où la reine monta sur le trône. Son empire autrefois grand déclinait. Et le règne d’Elizabeth a été marqué par une nouvelle détérioration, y compris la crise humiliante de Suez en 1956, au cours de laquelle les troupes britanniques, françaises et israéliennes ont été forcées de se retirer d’une opération militaire pour reprendre le contrôle du canal de Suez à l’Égypte. L’épisode a été largement considéré comme une affirmation de la réduction de la Grande-Bretagne à une puissance de second rang.

Niblett a déclaré que la nation avait déjà cessé d’être définie “entièrement par elle”. De nouvelles pierres de touche culturelles au-delà de la monarchie, de Harry Potter à «Downton Abbey», sont désormais les symboles mondiaux les plus familiers de la Grande-Bretagne.

Alors que la Grande-Bretagne a maintenant une population plus riche et plus diversifiée que jamais, elle est également profondément divisée selon des lignes économiques et culturelles d’une manière qui reflète la polarisation aux États-Unis.

Le roi Charles III hérite également de sa mère le problème de savoir comment faire face au malaise croissant des nations du Commonwealth face à l’histoire coloniale et à leur allégeance à la couronne.

En novembre dernier, la Barbade a rompu ses liens de l’époque coloniale avec le trône britannique, se déclarant république au milieu des feux d’artifice et des acclamations. Plus tôt cette année, les voyages dans les Caraïbes du prince Edward, le plus jeune fils d’Elizabeth, et de sa femme, Sophie, et du prince William et de sa femme, Catherine, ont été entachés de protestations et d’appels à des réparations de la part des pays colonisés par la Grande-Bretagne qui détiennent toujours son monarque à la tête de Etat.

Six nations insulaires de la région – Belize, les Bahamas, la Jamaïque, la Grenade, Antigua-et-Barbuda et Saint-Kitts-et-Nevis – ont déjà annoncé leur intention de laisser tomber le monarque britannique à la tête de l’État et de nommer le leur.

“Il est inévitable que les pays où Charles III est désormais roi deviennent des républiques”, a déclaré Ronald Sanders, ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda aux États-Unis. “Non pas à cause de la mort d’Elizabeth II, qui avait été leur souveraine pendant 70 ans, mais parce qu’il est devenu incongru que des pays indépendants et souverains continuent à tenir à la couronne britannique.”

Maddox a déclaré que les responsables du gouvernement britannique étaient réticents à apporter des modifications aux traditions de longue date considérées comme importantes pour la reine, y compris le rôle du monarque à la tête de l’Église d’Angleterre et la nature héréditaire des adhésions à la Chambre des lords.

“Les conversations qui ont été délibérément évitées par respect pour la reine Elizabeth pourraient être plus ouvertes et plus accessibles maintenant”, a-t-elle déclaré.

Les changements à l’horizon ont été mis en évidence par la mort de la reine. Bienvenus ou non, ils ont semé l’inquiétude dans le pays qu’elle dirigeait.

“Cela donne aux gens le sentiment que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes”, a déclaré Pollard. “Les Britanniques s’inquiètent de notre place.”