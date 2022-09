La mort de la reine Elizabeth II signifie de nouveaux titres pour Archie et Lilibet

La mort de la reine Elizabeth II jeudi a déclenché un changement dans la succession au trône, en commençant par son fils aîné, l’actuel roi Charles III, et en terminant 15 positions plus bas.

Grâce à une règle créée par le roi George en 1917, l’ascension de Charles au trône signifie également Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor, les enfants du prince Harry et de Meghan, la duchesse de Sussex, détiennent désormais techniquement les titres et rangs de prince et princesse. .

La règle est connue sous le nom de Convention de George V ou Lettres patentes de 1917. Il stipule que les enfants du Souverain – le roi ou la reine – peuvent être appelés princes et princesses, tout comme les enfants dont les pères sont fils du Souverain, a expliqué le professeur de droit Craig Prescott dans un article sur le site Internet de la UK Constitutional Law Association.

“En vertu des lettres patentes de 1917, (Archie et Lilibet) deviendront respectivement prince et princesse lorsque le prince Charles deviendra roi, car leur père est alors un” fils du souverain “”, a écrit Prescott en 2021.

Archie et Lilibet vivent aux États-Unis avec leurs parents, donc on ne sait pas quels rôles fonctionnels ils auront au sein de la famille royale, le cas échéant, mais ils occupent maintenant les sixième et septième rangs pour le trône.

D’autres membres de la famille royale ont également assumé de nouveaux titres, rangs et rôles avec la mort de la reine Elizabeth II. L’épouse du roi Charles, Camilla, l’ancienne duchesse de Cornouailles, est maintenant reine consort.

Le duché de Cornouailles est passé au prince William et à la duchesse de Cambridge, qui ont confirmé jeudi leurs nouveaux titres, mettant à jour leur comptes de médias sociaux lire Duc et Duchesse de Cambridge et de Cornouailles.

Selon Peter Russell, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de Toronto, William assumera un autre nouveau titre.

“Il est maintenant le prince de Galles et il est l’héritier chaque fois que son père, le roi Charles, meurt”, a déclaré Russell à CTVNews.ca dans une interview par téléphone jeudi.

Le nouvel ordre de succession de la monarchie britannique est le suivant :

Prince William, le fils aîné de Charles et de feu la princesse Diana. Il est marié à Kate, la duchesse de Cambridge. Leurs trois enfants le suivent dans la lignée de succession. Prince George de Cambridge, né en juillet 2013 La princesse Charlotte de Cambridge, née en mai 2015 Prince Louis de Cambridge, né en avril 2018 Prince Harry, le fils cadet de Charles et Diana Archie Mountbatten-Windsor, né de Harry et Meghan, duchesse de Sussex, en mai 2019 Lilibet Mountbatten-Windsor, née en juin 2021 Le prince Andrew, la reine Elizabeth II et le deuxième fils aîné du prince Philip Princesse Beatrice, fille aînée d’Andrew et de son ex-femme, Sarah Ferguson. Sienna Elizabeth, fille de Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi, née en septembre 2021 La princesse Eugénie, la fille cadette d’Andrew et Ferguson August Brooksbank, né d’Eugénie et James Brooksbank en février 2021 Prince Edward, le plus jeune enfant de la reine et de Philip James, vicomte Severn, le plus jeune enfant d’Edward et de sa femme Sophie, comtesse de Wessex Lady Louise Mountbatten-Windsor, fille d’Edward et Sophie