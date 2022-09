La mort de la reine Elizabeth II rappelle la douleur du colonialisme britannique

NAIROBI – Lorsque les enfants du combattant de la liberté le plus célèbre du Kenya ont appris la mort de la reine Elizabeth II, ils ont pleuré l’Angleterre et la famille de la reine. La mort d’un parent n’est jamais facile, les enfants Kimathi le savent. “C’est beaucoup pour leur pays”, a déclaré Elizabeth Kimathi, 66 ans. “Nous sommes désolés pour eux et pour la famille royale.”

Mais les Kimathis réfléchissaient à une partie plus sombre de l’héritage de la reine.

Ils pensaient à la façon dont peu de temps après l’accession au trône d’Elizabeth Windsor, les Britanniques ont mené une guerre d’un an pour écraser la rébellion menée en partie par leur père, Dedan Kimathi – un homme alors qualifié de terroriste et maintenant considéré comme un héros au Kenya. . Ils pensaient à la façon dont des milliers de combattants avaient été tués et plus de 100 000 civils ont été forcés dans des camps de détention.

Comment les soldats britanniques ont torturé leur mère. Comment leur père a finalement été pendu, malgré des appels répétés au gouvernement britannique. Combien de lettres leur mère a écrites à la reine, la suppliant de l’aider à trouver le lieu de sépulture afin qu’elle puisse donner à son mari un enterrement convenable.

“Elle était une femme, une mère et une épouse”, a déclaré Evelyn Kimathi, 51 ans, à propos de la reine Elizabeth. “Elle aurait pu faire preuve de miséricorde envers une autre femme et épouse.”

Depuis la mort de la reine la semaine dernière, de nombreux Occidentaux ont fait l’éloge de la femme qui, pendant 70 ans, a servi de phare de stabilité et de devoir, un guide constant pendant une période de changements radicaux. Mais dans toutes les anciennes colonies anglaises, dont certaines ont mené des luttes violentes pour assurer leur indépendance sous le règne de la reine Elizabeth, la réaction a été décidément plus compliquée.

Alors que leurs dirigeants rendaient hommage à la reine – avec les présidents de Kenya, Afrique du Sud et Nigeria parmi ceux qui ont offert des hommages et loué les partenariats actuels de l’Angleterre avec leurs pays – les résidents des anciennes colonies ont publiquement raconté les ravages causés par l’empire. En ligne et en privé, il y a eu des discussions animées sur la mesure dans laquelle la reine Elizabeth, dont les fonctions étaient en grande partie cérémonielles, portait la responsabilité, et comment équilibrer le respect des morts avec la prise en compte des torts passés.

“Ce que je pense que les Occidentaux doivent vraiment essayer d’assimiler et de réaliser, c’est que le colonialisme fait partie de l’histoire de l’Occident”, a déclaré Sipho Hlongwane, un écrivain basé à Johannesburg. “C’est une chose du passé, en Occident. Mais dans nos pays, le colonialisme, c’est maintenant.

La reine Elizabeth II et la fin de l’ère impériale britannique

En Afrique du Sud, a-t-il noté, de nombreuses pratiques de l’époque de l’apartheid ont été empruntées aux Britanniques. Aujourd’hui, la pauvreté est largement ventilée selon des critères raciaux. Les Britanniques et leurs descendants contrôlent toujours la grande majorité des mines lucratives du pays.

“Les choix qu’elle a faits, elle aurait pu les faire différemment”, a déclaré Hlongwane à propos de la reine Elizabeth. «Vous pouvez naître dans ce niveau de privilège et faire des choix différents, puis en subir les conséquences. Ne sommes-nous sérieusement pas autorisés à le signaler?

La mort de la reine s’est également intensifiée appelée par des personnes en Afrique et en Asie du Sud pour la famille royale pour restituer les richesses prises sur leurs terres – y compris le diamant Kohinoor et la Grande Étoile d’Afrique, qui ont été « doués » respectivement par l’Inde et l’Afrique du Sud. L’histoire de la Grande étoile d’Afrique, qui a été extraite en 1905 dans une mine appartenant à des Blancs et ensuite donnée à la famille royale, est l’histoire de nombreux artefacts du British Museum, a déclaré Hlongwane.

“Cela a peut-être été fait autour d’un thé et d’une poignée de main”, a-t-il déclaré. “Mais aucune personne sensée ne penserait que c’était une transaction équitable.”

Shailja Patel, une auteure et militante kenyane, a déclaré qu’elle savait qu’à la mort d’Elizabeth, la “machine à fabriquer des mythes” entrerait immédiatement en action. Alors qu’elle regardait la couverture médiatique commencer, Patel s’est tournée vers Twitter. Dans un fil largement partagéelle a noté que le légendaire hôtel Treetops dans le parc national d’Aberdares – où Elizabeth, alors âgée de seulement 25 ans, a appris qu’elle deviendrait reine après la mort subite de son père – deviendrait le site à partir duquel des soldats britanniques abattraient des combattants de la liberté comme lors d’un “tournage de jeu”. .”

“Ce que les Britanniques ont fait au Kenya”, a déclaré Patel dans une interview, “ils l’ont fait partout dans le monde… Nous commençons tout juste à ébranler l’histoire des mensonges et de la création de mythes de l’empire”.

la Grande-Bretagne en 2013 a présenté ses excuses pour la torture des rebelles kenyans et a accepté de payer un règlement d’environ 20 millions de dollars aux survivants vivants, ce qui s’élevait à environ 4 000 dollars par personne.

Après la mort de la reine Elizabeth, la Grande-Bretagne fait face à des questions et à l’incertitude

Pour Sadaf Khan, un Américain bangladais de 22 ans dont les grands-parents ont grandi pendant la domination britannique à Dhaka, la capitale du Bangladesh d’aujourd’hui, la mort de la reine a été une source de tensions familiales.

Khan a déclaré que ses grands-parents – qui ont subi des violences et ont dû chercher de la nourriture pendant la partition, lorsque l’Inde britannique a été divisée en Inde et au Pakistan en 1947 – ainsi que ses parents, sont “étrangement tristes du décès de la reine”. Il a attribué leurs sentiments à la représentation de la reine en Asie du Sud comme “un phare de prospérité”. (Le Bangladesh a ensuite fait sécession du Pakistan en 1971 pour former un pays indépendant).

Khan a déclaré qu’il avait répliqué en évoquant les “horreurs que l’Empire britannique a apportées à l’Asie du Sud”, y compris la suprématie blanche et le colorisme toujours évidents dans la culture sud-asiatique.

Anuj Chandra, un médecin d’origine indienne dont l’oncle a disparu pendant la partition, a décrit la nostalgie d’un “sens britannique du style et de la classe”, combinée à une reconnaissance croissante de l’héritage du colonialisme britannique en Inde – et du rôle de la reine Elizabeth II dans l’habilitation sa suite.

“Elle s’est comportée avec une grâce et une dignité incroyables”, a déclaré Chandra, qui vit maintenant dans le Tennessee, “et en même temps, je pense que c’est le moment de remettre en question leur rôle, ainsi que l’histoire et ce qui pourrait être fait à propos de[ …]les dégâts que le colonialisme a laissés dans le Tiers-Monde.

La professeure d’origine nigériane Uju Anya a déclenché un tollé lorsqu’elle a souhaité à la reine – qu’elle a déclarée “un empire voleur et génocidaire” – une douleur “atroce” en mourant. Le tweet d’Anya a été supprimé par Twitter pour violation de ses politiques et condamné par l’Université Carnegie Mellon, où travaille Anya.

Mais Anya, dont les ancêtres ont été tués pendant la guerre civile dévastatrice du Nigeria, a insisté sur le fait qu’elle n’exprimerait pas “Tout sauf du mépris pour le monarque qui a supervisé un gouvernement qui a parrainé le génocide qui a massacré et déplacé la moitié de ma famille.”

Alors qu’il regardait les critiques s’accumuler sur Twitter, le journaliste nigérian David Hundeyin a déclaré qu’il avait été frappé par à quel point “l’ignorance est profondément ancrée sur ce que sont même les problèmes… sur ce qu’est la monarchie britannique et ce qu’elle représente”.

Le pays du Nigéria a été formé lorsque les dirigeants britanniques ont décidé fusionner le nord et le sud très différents en une seule nation. Ils ont donné le pouvoir politique aux dirigeants du Nord, et lorsque la guerre civile a éclaté en 1967, la Grande-Bretagne a soutenu le gouvernement fédéral, fournir des fonds et des armes. Les historiens estiment que plus d’un million de civils Igbo dans le sud-est du Nigeria sont morts, beaucoup de famine.

Les personnes dont les familles ont été directement touchées par une telle tragédie devraient pouvoir exprimer leur frustration envers le régime dont les politiques ont contribué à une telle tragédie, a déclaré Hundeyin.

“Je ne suis pas sûr que quelqu’un puisse vous dire, ‘oh comment osez-vous. vous ne faites pas preuve de décorum. ce n’est pas le bon moment », a-t-il déclaré. “Quel est le bon moment? Qui décide quand c’est le bon moment ? Qui décide dans la hiérarchie de la vie humaine, dont la vie se classe au-dessus des autres ?