La mort de la reine Elizabeth II jeudi a marqué un changement historique dans les titres et les rôles au sein de la famille royale alors que le nouveau roi Charles III a nommé son fils aîné, William, et son épouse Catherine le prince et la princesse de Galles.

Leurs noms modifiés sont également accompagnés de nominations ajustées et ont marqué une “nouvelle ère” pour le palais, comme un expert royal a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’après plus de sept décennies sous le règne de Sa Majesté, la famille patauge dans un “territoire inconnu”.

“La façon dont nous avons connu William et Kate et Charles et Camilla, ce sont des jours révolus”, a déclaré Shannon Felton Spence, ancienne responsable des affaires publiques britanniques. “C’est une nouvelle ère.”

“William était censé rejoindre l’AGNU (Assemblée générale des Nations Unies) dans deux semaines, mais il ne le fera pas maintenant”, a noté Spence. “Ils étaient également censés faire une autre visite aux États-Unis cette année, qui sait si cela se produira.”

William et Catherine, qui ont été nommés prince et princesse de Galles par le roi Charles III vendredi, étaient auparavant connus sous le nom de duc et duchesse de Cambridge.

“Peu importe le moment, ils ont tous des rôles différents maintenant”, a déclaré Spence. “Les Cambridges ont évolué. Les choses sur lesquelles ils travaillaient hier, ils ne travaillent plus, ils ont de nouvelles [duties.]”

Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, resteront le duc et la duchesse de Sussex, mais leurs enfants recevront désormais les titres royaux de prince Archie et de princesse Lilibet alors qu’ils deviendront sixième et septième en ligne pour le trône.

Kate s’est adressée samedi à un groupe d’enfants à l’extérieur du château de Windsor alors qu’elle disait que son plus jeune fils pleurait la perte de son arrière-grand-mère.

“Mon petit Louis, il est si gentil. Il a dit : ‘Maman ne t’inquiète pas parce qu’elle est maintenant avec son arrière-grand-père'”, a déclaré la princesse aux membres du public en deuil au château, selon une vidéo virale TikTok.

“Cela vous montre à quel point elle était spéciale pour tout le monde, toutes les générations … merci d’être venu rendre hommage”, a déclaré Kate aux enfants alors qu’elle s’adressait à la grande foule de personnes en deuil pour la reine.

Le prince Philip est décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans. Lui et la reine Elizabeth étaient mariés depuis 73 ans.

Dans le discours souverain de vendredi, le roi Charles III s’est dit “fier” de donner les titres à William et Catherine, et a ajouté qu’ils “continueront à inspirer et à diriger nos conversations nationales, en aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être donné. »

Il a également ajouté: “Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger.”