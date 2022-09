La mort de la reine Elizabeth II : Dernières mises à jour

Le roi Charles III et la reine consort Camilla sont à Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord, mardi matin pour rencontrer des dirigeants politiques et entendre les condoléances. Pour de nombreux Irlandais, la mort de la reine a suscité des émotions mitigées : la République d’Irlande a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1922, mettant fin à huit siècles d’intervention politique et militaire anglaise. L’Irlande du Nord est restée une partie du Royaume-Uni et les tensions non résolues entre les nationalistes et les unionistes fidèles à la Couronne ont conduit à des décennies de violence.