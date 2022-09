La mort de la «reine du monde» Elizabeth laisse un «vide énorme» aux États-Unis avec la perte du «fonctionnaire ultime», selon les experts royaux

LA mort de la reine Elizabeth II, qui était la “fonctionnaire ultime” laissera un immense vide aux États-Unis, selon les experts royaux.

Sandro Monetti, administrateur de la Royal Society of St George, qui est l’organisme de bienfaisance de la reine en Amérique, a expliqué comment la reine agissait comme une lumière constante non seulement pour le Royaume-Uni mais aussi pour les États-Unis.

La future reine Elizabeth II pose avec le président américain Harry Truman en octobre 1951 à la Maison Blanche à Washington Crédit : AFP

La reine Elizabeth II et le président américain Barack Obama dans la salle de musique du palais de Buckingham, dans le cadre de la visite d’État de trois jours du président au Royaume-Uni en 2011 Crédit : PA

Le président Donald Trump, la première dame Melania Trump et la reine Elizabeth de Grande-Bretagne posent au banquet d’État au palais de Buckingham à Londres le 3 juin 2019 Crédit : Reuters

“Il y a eu tellement d’affection autour de la famille royale ici aux États-Unis, et plus particulièrement pour la reine qui, dans un monde en constante évolution, a été une lumière constante, un symbole de dignité et de grâce”, a déclaré Monetti en exclusivité au US Sun.

“Maintenant que la lumière s’est éteinte, le sentiment de perte sera ressenti aussi profondément ici que partout dans le monde.”

Monetti a ajouté que bien que les États-Unis aient été construits sur la rébellion contre la couronne britannique, il y a ironiquement beaucoup d’amour pour les anciens dirigeants.

De plus, des émissions de télévision récentes comme The Crown ont présenté les Royals aux nouvelles générations.

«À certains égards, la reine a été la célébrité ultime. Il est difficile d’imaginer un monde sans elle, mais c’est malheureusement une réalité à laquelle nous devons faire face.

“Elle était l’ultime fonctionnaire et tous ceux d’entre nous qui se portent volontaires pour ses causes redoubleront d’efforts pour la rendre fière et à la hauteur de cet incroyable héritage.

Selon Monetti, la fascination des Américains vient, en partie, du fait que le chef de l’État américain, le président, sert au maximum huit ans.

En comparaison, il a ajouté: “La reine est la patronne depuis 70 ans – un règne capital et magnifique et beaucoup de temps pour aller sans se tromper et tout en conservant l’affection du peuple.”

Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, a fait écho à ces sentiments, déclarant au US Sun : “Les États-Unis, évidemment, n’ont rien en comparaison de quelqu’un comme la reine.

“Je pense que pour cette seule raison, elle a évidemment inspiré le respect et un énorme intérêt.

“Il n’y a pas de plus grand spectacle que la monarchie britannique et la pompe de l’apparat qui, je pense, a toujours séduit de nombreux Américains.”

Jeremy Murphy, qui a travaillé avec des conseillers et des équipes de la famille royale en tant que stratège des relations publiques, s’attend à ce que la couverture médiatique américaine du décès de la reine se poursuive pendant de nombreuses semaines, comme s’il s’agissait d’une “histoire locale”.

“Le décès de la reine est un événement mondial et restera dans les pensées du monde pendant de nombreuses semaines”, a-t-il déclaré au US Sun.

“Diana était considérée aux États-Unis comme la princesse du peuple, Elizabeth était la reine du monde. Elle était aimée en Amérique et considérée comme le roc d’une famille.

“Honnêtement, la famille a enduré sa juste part de scandales, la reine est la seule chose qui est restée cohérente.”

Murphy a ajouté que les médias américains entreraient en “overdrive” comme ils l’ont fait à la mort de la princesse Diana.

“Vous vous souviendrez où vous étiez lorsque vous avez appris cette nouvelle. C’est un moment inoubliable dans la vie de nombreux Américains”, a-t-il conclu.

RITE DE PASSAGE

La reine avait rencontré tous les présidents américains élus pendant son règne depuis son accession au trône en 1952 – à l’exception de Lyndon B. Johnson.

Son règne a vu les présidences de Harry S. Truman à travers le président actuel, Joe Biden.

Selon la Maison Blanche, la reine Elizabeth II s’est rendue pour la première fois à Washington, DC, en tant que princesse avec son mari, le prince Philip, le 31 octobre 1951.

Au cours de cette visite, elle a séjourné à la Blair House avec le président Harry S. Truman et sa famille alors que la Maison Blanche était en rénovation.

Elle a ensuite visité la Maison Blanche en 1957, 1976, 1983, 1991 et 2000, 1957 étant sa première visite aux États-Unis en tant que reine.

En 1957, la reine et le prince Philip sont restés avec le président Dwight D. Eisenhower et la première dame Mamie Eisenhower.

Mendoza a déclaré que si Sa Majesté “n’a jamais” fait connaître ses opinions sur une personne ou une politique, elle était particulièrement proche d’Eisenhower, John F. Kennedy et Ronald Reagan.

En 1989, Reagan a été fait chevalier honoraire Grand-Croix de l’Ordre du Bain, l’un des plus hauts ordres britanniques.

Le seul autre président à recevoir cet honneur était George HW Bush, que la reine aimait aussi.

Bush, a amené la reine et le prince Philip à un match de baseball en 1991, ce qui en faisait la première fois qu’elle y assistait.