La mort de la reine crée une frénésie pour les marchandises royales au Canada et à l’étranger

TORONTO-

Il existe des kits pour vous aider à crocheter une reine Elizabeth miniature arborant la robe et le chapeau de la couleur de votre choix, des t-shirts à son image et “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer” – un adage qui aurait été adopté par sa défunte mère – et en édition limitée Les poupées Barbie Mattel ont été lancées en l’honneur de son 96e anniversaire et de son jubilé de platine, vendues jusqu’à 6 600 $ sur eBay.

La demande croissante pour posséder ces articles offre un aperçu d’une industrie des souvenirs royaux qui a bondi à la suite de la mort de la monarque britannique et se renforce à mesure que le monde continue ses 10 jours de deuil menant à ses funérailles de lundi.

Alors que beaucoup sont apathiques à propos de la fin de son règne de 70 ans et de l’accession au trône du roi Charles et que d’autres considèrent que tirer profit du moment est désagréable, certains des fans canadiens de la famille semblent désireux de marquer ses 96 ans de vie et le changement de pouvoir par posséder ou fabriquer des objets commémoratifs.

“C’est un souvenir”, a déclaré Jonara Oliveira, qui dirige une boutique Etsy vendant des cerceaux à broder représentant la reine et l’un de ses corgis bien-aimés.

“Les gens achètent pour avoir ce rappel de la figure qu’elle était et du moment.”

Oliveira, une illustratrice de Surrey, en Colombie-Britannique, originaire du Brésil, a eu l’idée des cerceaux royaux lorsqu’elle a découvert la reine pour se préparer à son examen de citoyenneté.

Elle a commencé à les vendre avant les célébrations du jubilé de platine de la reine en juin, et les ventes ont été fortes, mais se sont étouffées dans les semaines qui ont suivi.

La demande a de nouveau grimpé en flèche lorsque la reine est décédée le 8 septembre. La semaine dernière, elle a vendu quatre fois la moyenne des six derniers mois et les recherches pour ses produits ont augmenté de 110 %. Les visites dans sa boutique sont maintenant encore plus élevées que pendant le jubilé.

Postes Canada a observé une tendance similaire avec les timbres du jubilé de platine qu’elle a émis en hiver.

Comparativement aux cinq semaines précédant le 8 septembre, les ventes de timbres en argent ont augmenté de 900 % au cours de la semaine dernière, a déclaré la porte-parole de Postes Canada, Lisa Liu.

“Pour le contexte, ces timbres ont été mis en vente pour la première fois en février, donc les ventes s’étaient stabilisées avant cela”, a-t-elle écrit dans un e-mail. “Cependant, nous avons certainement constaté une augmentation des ventes depuis le décès de Sa Majesté.”

La montée en flèche des bibelots royaux n’a pas surpris David Soberman, car la mort de la reine est un événement “colossal” que la plupart des gens n’ont jamais vécu.

“Cela marque le règne le plus long de l’histoire britannique et c’est assez, assez incroyable, quand on y pense”, a déclaré le professeur de marketing à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

“Les gens pensent qu’ils ne vont plus fabriquer ces (articles) parce qu’elle n’est plus la reine et qu’ils aimeraient avoir quelque chose pour se souvenir d’elle.”

Cependant, le kitsch approuvé par le palais est actuellement limité car la boutique de la collection royale, le moyen habituel de vente de pièces commémoratives de la famille royale, est hors ligne depuis plusieurs jours.

Marks & Spencer, John Lewis et Primark, des magasins britanniques connus pour vendre des marchandises royales, n’ont pas encore sorti de produits liés à la reine. Soberman soupçonne qu’ils veulent éviter d’être perçus comme étant de “mauvais goût” pendant la période de deuil.

Mais d’autres marchés en ligne regorgent de marchandises royales.

Kijiji a des dizaines d’inscriptions actives pour des souvenirs royaux et depuis le 8 septembre, a enregistré en moyenne 2 000 recherches par jour pour des mots-clés liés à la “reine Elizabeth” à travers le Canada, a déclaré Kent Sikstrom, responsable des relations communautaires de Kijiji Canada, dans un courriel.

Il a ajouté que les recherches représentaient une augmentation par rapport aux derniers mois, lorsque Kijiji a vu “peu ou pas d’activité” liée à la reine.

Leslie Walsh, responsable des communications d’eBay Canada, a refusé de partager les données de recherche ou de vente liées aux produits royaux “par respect” pour la reine, la famille royale et les personnes en deuil. Pourtant, son site Web a montré plus de 73 000 articles liés à la défunte monarque et des milliers ont été répertoriés dans les jours qui ont suivi sa mort.

Les listes du marché montrent un mélange de marchandises traditionnelles comme des figurines Royal Doulton, des pièces et des timbres en édition spéciale ainsi que des produits plus originaux.

Il y a des canards en caoutchouc surmontés d’une couronne, des bobbleheads de reine, des ornements de vacances arborant ses initiales et même des sachets de thé faits pour donner l’impression qu’elle prend un bain dans votre tasse.

Si le défunt monarque n’est pas votre tasse de thé, il y a des préservatifs, des livres de coloriage, des chaussettes, des nœuds papillon, des distributeurs de Pez et même une céréale appelée les alliances de Harry et Meghan des noces du prince Harry, le petit-fils de la reine.

Le mariage du prince William avec Kate Middleton, aujourd’hui princesse de Galles, a généré un Ring Pop incrusté de cristaux Swarovski inspiré de son rock de fiançailles en saphir, des baskets New Balance cousues avec leurs noms sur la langue et des bières, des couettes et des sacs à vomir.

Mais toutes les marchandises royales n’ont pas de valeur, a averti Soberman. Les articles en édition limitée comme les Barbies peuvent rapporter gros, mais les timbres et les pièces de monnaie courants ne valent pas grand-chose.

Cela ne dissuadera pas les gens de dépenser, a-t-il prédit.

Entre les célébrations, les souvenirs, les livres et le tourisme, le Center for Retail Research de Norfolk, en Angleterre, a estimé que les noces de William et Kate ont généré ┬ú407 millions de ventes, tandis que celles de Harry et Meaghan ont stimulé ┬ú83 millions et la naissance du futur roi, Prince George, a fait ┬ú ú259 millions.

Tous sont éclipsés par le jubilé le plus récent, qui devait déclencher ┬ú408,29 millions de dépenses.

La mort de la reine pourrait même dépasser les ventes du jubilé simplement à cause des sentiments mémorables qu’elle suscite, a déclaré Soberman.

“C’est presque comme si elle était toujours là… et donc quand vous dites que c’est fini… ça crée une déstabilisation et ça rend les choses émotionnelles.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2022.