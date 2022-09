CANBERRA, Australie (AP) – Beaucoup considéraient le respect et l’affection des Australiens pour feu la reine Elizabeth II comme le plus grand obstacle à ce que le pays devienne une république avec son propre chef d’État.

Maintenant, après sa mort et avec un gouvernement pro-républicain du Parti travailliste au pouvoir, les liens constitutionnels de l’Australie avec la monarchie britannique seront à nouveau ouverts à un débat de premier ordre pour la première fois depuis le rejet du changement lors d’un référendum en 1999.

Au cours de son long règne, la reine s’est connectée à l’Australie d’une manière qu’aucun monarque avant elle n’avait fait.

En 1954, elle est devenue le seul monarque britannique régnant à visiter l’Australie. Telle était sa puissance vedette, environ 70% de la population australienne s’est avérée la voir au cours d’un itinéraire éprouvant de deux mois qui l’a emmenée, elle et son mari, le prince Philip, dans 57 villes et villages répartis sur de vastes distances. Elle s’y est rendue 16 fois, la dernière fois en 2011 à l’âge de 85 ans.

Son visage est le seul monarque à apparaître sur la monnaie australienne depuis l’introduction de la monnaie décimale en 1966, lorsque les dollars et les cents australiens ont remplacé les livres, les shillings et les pence de style britannique.

Son fils aîné, le roi Charles III, a été officiellement proclamé chef de l’État australien dimanche par le représentant australien du monarque, le gouverneur général David Hurley, lors d’une cérémonie protocolaire au Parlement qui s’est terminée par une salve de 21 coups de canon.

Anthony Albanese, qui se décrit comme le premier candidat avec un “nom non anglo-celtique” à se présenter au poste de Premier ministre au cours des 121 années d’existence du bureau, a commencé à jeter les bases d’une république australienne lorsque le Parti travailliste a été élu en mai après neuf ans. ans dans l’opposition.

Albanese a créé un nouveau poste de ministre adjoint de la République et a nommé Matt Thistlethwaite à ce poste en juin. Thistlethwaite avait dit qu’il n’y aurait aucun changement dans la vie de la reine.

Le Premier ministre a déclaré qu’un référendum sur la république n’était pas une priorité de son premier mandat de trois ans au gouvernement.

Il prévoit déjà un référendum qui se tiendra dans le mandat actuel qui consacrerait une voix autochtone au Parlement dans la constitution australienne. Bien que les détails n’aient pas encore été finalisés, la voix fournirait un mécanisme qui permettrait aux représentants autochtones de s’adresser au Parlement au sujet des lois qui affectent leur vie.

Depuis que la nouvelle de la mort de la reine a éclaté vendredi en Australie, Albanese a balayé les questions sur une république australienne.

“Ce n’est pas le moment de parler de notre système de gouvernement”, a déclaré Albanese à Australian Broadcasting Corp. dimanche.

“Il est maintenant temps pour nous de rendre hommage à la vie de la reine Elizabeth, une vie bien vécue, une vie de dévouement et de loyauté, y compris envers le peuple australien et pour nous d’honorer et de pleurer”, a ajouté Albanese.

Le chef de l’opposition Peter Dutton, un monarchiste, a également évité les questions sur les raisons pour lesquelles l’Australie a besoin d’un roi.

L’Australian Republic Movement, une organisation qui milite pour que l’Australie devienne une république et n’est affiliée à aucun parti politique, a été largement critiquée pour une déclaration politique publiée peu après l’annonce de la mort de la reine.

La déclaration faisait référence aux commentaires de la reine concernant le référendum de 1999 qui a voté pour le maintien du monarque britannique à la tête de l’État australien.

“La reine a soutenu le droit des Australiens à devenir une nation pleinement indépendante lors du référendum… disant qu’elle a” toujours clairement indiqué que l’avenir de la monarchie en Australie est une question pour le peuple australien et lui seul à décider, par voie démocratique et des moyens constitutionnels », indique le communiqué.

Ce référendum a en grande partie échoué parce que les Australiens étaient divisés sur le type de président qu’ils voulaient. Le monarque est représenté en Australie par un gouverneur général qui, au cours des dernières décennies, a toujours été un citoyen australien. Le gouverneur général est nommé par le monarque sur l’avis du premier ministre.

Le référendum a recommandé que le monarque et le représentant du monarque soient remplacés par un président choisi par au moins les deux tiers des législateurs du Parlement.

Mais de nombreux républicains voulaient que les électeurs élisent le président comme ils le font aux États-Unis, ils se sont donc joints aux monarchistes pour s’opposer au modèle républicain alors proposé.

Le parti mineur des Verts, qui est influent au Sénat où aucun parti ne détient la majorité des sièges, a également été critiqué pour avoir élevé la république quelques heures après la mort de la reine.

“Maintenant, l’Australie doit aller de l’avant. Nous avons besoin d’un traité avec les peuples des Premières Nations et nous devons devenir une république », a tweeté vendredi le chef des Verts, Adam Bandt. L’Australie est rare parmi les pays de l’ancien Empire britannique à n’avoir aucun traité avec ses peuples autochtones.

Le soutien au mouvement républicain a augmenté en 1975 lorsque le gouverneur général John Kerr a utilisé l’autorité de la reine Elizabeth II pour renvoyer le Premier ministre travailliste Gough Whitlam afin de mettre fin à une crise constitutionnelle.

Il y avait des soupçons que la famille royale britannique avait demandé à Kerr de faire tomber un gouvernement australien démocratiquement élu.

L’historienne et biographe Whitlam Jenny Hocking a mené une bataille juridique de quatre ans pour que la correspondance entre Kerr et Buckingham Palace soit publiée par les Archives nationales d’Australie en 2020. Les tribunaux inférieurs ont accepté que les lettres entre le monarque et le gouverneur général, deux figures centrales de la constitution australienne , étaient personnels et pourraient ne jamais être rendus publics.

Mais la Haute Cour s’est prononcée en faveur de Hocking dans une décision à la majorité 6-1 qui a permis la publication des lettres.

Kerr a renvoyé Whitlam pour mettre fin à une impasse sénatoriale vieille d’un mois. Kerr a nommé le chef de l’opposition Malcolm Fraser Premier ministre par intérim à condition que Fraser déclenche immédiatement des élections, que les travaillistes ont perdues.

Alors que la reine était le monarque à l’époque, le roi Charles, puis le prince Charles, avaient également influencé la décision de Kerr de renvoyer Whitlam, a déclaré Hocking.

Charles avait discuté avec Kerr de la possibilité de limoger Whitlam trois mois avant que Kerr ne devienne le seul gouverneur général à faire tomber un gouvernement australien.

“C’est clairement une influence sur la décision de Kerr de révoquer le gouvernement – cela ne fait aucun doute”, a déclaré Hocking.

« C’est une implication épouvantable. Cela ne rend service à personne de prétendre que ce n’est pas le cas. Nous devons le reconnaître », a-t-elle ajouté.

Albanese a déclaré que la crise de 1975 avait renforcé le besoin d’un chef d’État australien au lieu d’un monarque britannique.

John Howard, un monarchiste qui était Premier ministre lorsque les Australiens ont voté contre la rupture de leurs liens constitutionnels avec leur ancien maître colonial, a déclaré que ces liens peuvent survivre à la mort de la reine.

“La force de la monarchie en Australie a été incommensurablement augmentée par la popularité personnelle de la reine”, a déclaré Howard.

« Cela ne veut pas dire que cela ne va pas continuer. Cela continuera sous une forme différente », a ajouté Howard.

Rod Mcguirk, l’Associated Press