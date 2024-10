La mort de la baleine « espion russe » expliquée par la police — RT World News

Un béluga que les médias occidentaux qualifiaient autrefois à moitié sérieusement de « Espion russe » est probablement mort d’une infection, a annoncé la police norvégienne, écartant les premiers soupçons selon lesquels l’animal célèbre avait été abattu.

Le mammifère marin, surnommé Hvaldimir, a été retrouvé mort fin août dans la baie de Risavika, dans le sud de la Norvège. Les groupes de défense des droits des animaux OneWhale et NOAH ont alors porté plainte auprès de la police norvégienne, arguant que de multiples trous circulaires dans le corps de la baleine indiquaient que des coups de feu avaient été tirés sur elle.

Cependant, une autopsie réalisée par l’Institut vétérinaire norvégien a suggéré qu’aucun acte criminel n’était impliqué dans la disparition de Hvaldimir, a annoncé vendredi la police.

Le cétacé est probablement décédé des suites d'une infection bactérienne, qui s'est développée à la suite d'une blessure causée par un bâton coincé dans la bouche de la créature, a déclaré Amund Preede Revheim, qui dirige la section de la mer du Nord et de l'environnement de la police du sud-ouest de la Norvège.















Quant aux trous circulaires, ils ont probablement été creusés par les oiseaux qui ont consommé les carcasses de la baleine, a-t-il expliqué.

« Comme rien dans l’enquête n’indique que Hvaldimir a été tué de manière illégale, la police ne voit aucune raison d’ouvrir une enquête sur la mort de la baleine. » dit l’officier. La plainte des militants a été abandonnée, a-t-il ajouté.

Revheim s’est également plaint du fait que c’était « difficile » pour que l’Institut vétérinaire norvégien procède à l’autopsie parce que « De nombreux organes de la baleine étaient très pourris. »

Le célèbre béluga blanc a été aperçu pour la première fois au large des côtes de la région du Finnmark, à l’extrême nord de la Norvège, en 2019. Au moment de sa découverte, l’animal portait un harnais de caméra d’action étiqueté « Equipment St. Petersburg ». Ce fait a donné lieu à de folles spéculations dans les médias occidentaux selon lesquelles la créature marine était en réalité un « Baleine espion russe » en mission. Certains, cependant, ont suggéré que l’animal était en réalité un animal dressé. « baleine thérapeutique » qui s’était échappé d’une manière ou d’une autre de son enceinte.

La baleine a été surnommée « Hvaldimir », un jeu de mots sur le mot norvégien signifiant baleine (hval) et le nom du président russe Vladimir Poutine. Le mammifère marin était connu pour être amical envers les humains et était souvent vu s’approcher des bateaux et interagir avec ceux à bord.