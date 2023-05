La mort de Jordan Neely révèle les failles systémiques de la société américaine — RT World News

Les conservateurs baptisent leur nouveau héros anti-sans-abri tandis que les libéraux s’assoient sur leurs mains

La parabole du Bon Samaritain, telle que racontée par Jésus-Christ dans l’Évangile de Luc, concerne un voyageur (supposé être juif) qui est déshabillé, battu et laissé pour mort sur le bord d’une route. Il est approché par un prêtre juif et un lévite, qui ignorent tous deux l’homme. Mais alors un Samaritain arrive et, malgré l’inimitié entre les Samaritains et les Juifs, le premier étouffe l’homme à mort.

Peut-être que ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c’est apparemment l’interprétation de la National Police Association des États-Unis et de nombreux conservateurs. Le 1er mai, un sans-abri noir nommé Jordan Neely a été étouffé par un ex-Marine nommé Daniel Penny dans le train F à Manhattan dans le métro de New York. Les récits des témoins varient, certains affirmant que Neely agissait de manière erratique, jetant des ordures sur les gens et proférant des menaces.

D’autres, dont un journaliste indépendant du nom de Juan Alberto Vazquez, ont déclaré que Neely n’avait attaqué personne et qu’il criait qu’il avait faim et soif, cela ne le dérangeait pas. « Aller en prison ou être condamné à la prison à vie » et était « prêt à mourir. » Un vidéo juste avant l’incident confirme ce que Vazquez a dit, Neely suppliant les passagers de lui acheter de la nourriture. Cependant, les médias ont fouillé dans les antécédents criminels de Neely, suggérant qu’il avait une propension à la violence – ce qui ne semble pas pertinent pour cet incident puisque personne ne pouvait le savoir.















L’incident a suscité une grave indignation non seulement parce qu’un homme noir sans-abri désespéré a été publiquement exécuté, mais la police a interrogé Penny et l’a laissé partir sans aucune accusation au départ. Ce n’est que le 12 mai qu’il a été arrêté pour homicide involontaire coupable au deuxième degré, très probablement en réponse à des manifestations à New York. La National Police Association a également pesé sur l’affaire en qualifiant Penny de « Le bon samaritain du métro de New York » et partager des informations sur son fonds de défense.

Sans surprise, comme le rapporte le New York Times, ce fonds de défense a levé plus d’un million de dollars en seulement quelques jours. Et il ne faudra probablement pas longtemps avant que les procureurs ne laissent tomber la balle dans cette affaire, Penny descend et ensuite il est sur la scène de CPAC serrant la main de Donald Trump et décriant le « Virus de l’esprit éveillé. » Cela semble presque écrit dans les étoiles, avec les tendances affichées par les États-Unis ces derniers temps, ayant déjà déifié des personnalités comme Kyle Rittenhouse.

Au contraire, le fonds funéraire de Jordan Neely, qui a été lancé près de deux semaines avant le fonds de défense de Penny, a, au moment de la rédaction, reçu 140 000 $, soit près du double du montant demandé. C’est certainement plus que suffisant pour payer des funérailles mais cela montre une profonde incongruité de pouvoir et de volonté. Toute personne ayant une relative familiarité avec la politique américaine sait que les conservateurs sont la faction politique de la richesse et « la gauche, » comme on l’appelle, est souvent dominé par de petits dons. Mais cela ne suggère-t-il pas au moins que les libéraux ne peuvent pas mettre leur argent là où se trouve leur bouche ?

Certes, si nous examinons non seulement cette facette, mais l’ensemble de l’incident en question, alors cela semble être le cas. Après tout, New York est un bastion libéral et, on peut supposer que la majorité des personnes dans ce train fatidique avec Neely étaient nominalement libérales. Alors pourquoi n’ont-ils rien fait pour l’empêcher d’être exécuté publiquement ? Eh bien, si vous regardez les visages suffisants dans les vidéos de l’événement, il est évident que ces gens ne s’en souciaient pas vraiment. Et ils étaient aussi très mal à l’aise devant cet étalage de pauvreté visible.

Quiconque est allé à New York plusieurs fois peut dire que le plaidoyer désespéré de Neely était extraordinairement doux. Il existe des cas extrêmes de sans-abri véritablement terrifiants dans la ville. Ce n’est pas joli et peut vous faire sentir en danger, c’est sûr. Mais son comportement n’était presque rien en comparaison. Malheureusement, il semble que nos amis libéraux soient tellement dégoûtés de la pauvreté qu’ils ne peuvent même pas sauver un mourant.















Leur réaction est encore plus pertinente si l’on considère la façon dont les libéraux à travers le pays traitent les sans-abri via la politique. Le maire démocrate de New York, Eric Adam, s’est présenté sur une plate-forme pro-police et a depuis lancé une campagne sans précédent contre les sans-abri. Un exemple est l’hospitalisation involontaire de sans-abri et la mise en œuvre de ratissages de police pour voler la propriété des sans-abri dans le but de les éradiquer.

Allez sur la côte gauche, en Californie, et le problème est potentiellement encore pire. De nombreux sans-abri affluent vers l’État ensoleillé pour échapper aux éléments et maintenant, alors que l’Amérique devient invivable en raison de la flambée des prix, des endroits comme Los Angeles et San Francisco voient un nombre record de sans-abri. Des rues entières sont maintenant des communautés de tentes. LA a en fait mis en œuvre une ordonnance en 2021 qui criminalisait essentiellement le sans-abrisme, une politique profondément anti-humaine qui ne fait rien pour en résoudre les causes profondes, à savoir l’inégalité.

Dans l’ensemble, avec les conservateurs qui se rallient aux meurtriers de sans-abri et les libéraux qui font du jack, vous avez un problème uniquement américain d’exécution publique normalisée simplement parce que la majorité des gens sont mal à l’aise avec la pauvreté créée par leur société. Cela montre que, peu importe comment vous le tranchez, la soi-disant terre d’opportunités ressemble davantage à l’état de nature de Thomas Hobbes : une guerre de tous contre tous.