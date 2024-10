La mort de Heather ne concerne pas Heather

Les jeunes et les agités les spoilers du jeudi 3 octobre démontrent que la personne la moins importante dans la mort de Heather est… Heather.

Avancez, rien à voir ici

Tandis que Daniel et Lucy (Lily Brooks O’Briant) s’inquiètent de l’endroit où se trouve Heather (Vail Bloom), Sharon (Sharon Case) fait tout son possible pour agir comme si tout était normal. Elle est totalement saine d’esprit, elle travaille au café, passe du temps avec ses enfants et peut-être même soigne des patients parce qu’elle est totalement saine d’esprit. L’a-t-elle déjà mentionné ?

Oh, et Sharon sait qu’elle a été dure avec Heather ces derniers temps, mais, vous savez, c’est du passé. Eh bien, Sharon n’a pas vu la mère de Lucy depuis des jours et n’aurait rien à lui dire, même si elle l’avait fait. De plus, Sharon n’était pas en ville. Demandez à Mariah (Camryn Grimes), elle vous confirmera !

La vraie victime

La crise avec Heather est vraiment bouleversante… Phyllis (Michelle Stafford). Eh bien, vous voyez, Daniel est bouleversé, et Lucy est bouleversée, donc, naturellement, Phyllis est bouleversée. Pouvons-nous nous concentrer là-dessus, s’il vous plaît ?

Nick (Joshua Morrow), Nick, Nick ! Phyllis est bouleversée. Vous ne voulez pas que la mère de votre enfant préféré – Summer (Allison Lanier), bien sûr – soit bouleversée, n’est-ce pas, Nick ? Alors viens ici, tout de suite, et aide Phyllis à se sentir mieux. Oh, ne t’inquiète pas pour Sharon. Elle va bien. Elle vient de le dire. Moins de Sharon, plus de Phyllis, s’il vous plaît.

Bien sûr, Phyllis sera très bouleversée lorsqu’elle se rendra compte que Daniel a identifié le corps de Heather à la morgue. C’est pourquoi Nick est là pour lui apporter un peu de réconfort.

Le vrai drame

Et pendant que tout cela se passe, Victor (Eric Braeden) veille sur Victor. Oh, bien sûr, il le décrit comme s’occupant de Nikki (Melody Thomas Scott) et Victoria (Amelia Heinle), ainsi que Lily (Christel Khalil). Victor se soucie de Lily !

Victor aimait beaucoup son père, Neil (Kristoff St. John). Victor ne couperait jamais l’herbe sous le pied de Lily. À moins qu’il n’en ait besoin. Afin de veiller sur Victor. Neil l’aurait voulu ainsi.