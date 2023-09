La mort de Hardeep Singh Nijjar déclenche un avertissement aux sikhs d’Australie

« L’inaction du gouvernement canadien dans ce dossier est une préoccupation de longue date et constante. » Un porte-parole de la ministre des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré que l’Australie était « profondément préoccupée » par les allégations du Canada. Des drapeaux du Khalistan sont visibles à l’extérieur du Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib à Surrey, en Colombie-Britannique, au Canada. Crédit: PA « Nous avons fait part de nos préoccupations à des niveaux supérieurs à l’Inde », a déclaré le porte-parole. « La diaspora indienne est une contribution précieuse et importante à notre société multiculturelle dynamique et résiliente, où tous les Australiens peuvent exprimer leurs opinions de manière pacifique et en toute sécurité. » Mais l’un des dirigeants du mouvement Khalistan, Gurpatwant Singh Pannun, a déclaré que les manifestations pacifiques en Australie avaient été perturbées, que des quasi-référendums avaient été bloqués et que ses partisans avaient été intimidés par les Indiens d’Australie.

« L’Australie est la prochaine cible des agents indiens », a-t-il déclaré. Le haut-commissariat indien à Canberra a été contacté pour commentaires. Gurpatwant Singh Pannun, leader des Sikhs pour la justice. En mai, le conseil municipal de Blacktown a annulé un événement au Khalistan pour des raisons de sécurité. Les partisans du gouvernement indien avaient affirmé plus tôt qu’un temple hindou à Rosehill avait été vandalisé avec des messages anti-indiens. Ils ont affirmé avoir été attaqués par des partisans pro-Khalistan qui avaient placardé des affiches avec des pancartes « recherchés » à l’intention des diplomates indiens. Les affiches du rassemblement pour la liberté au Khalistan étaient également placardées de pancartes « Tuez l’Inde ».

Chargement Pannun, qui a été déclaré terroriste par le ministère indien de l’Intérieur, a déclaré qu’il avait été qualifié de menace parce qu’il contestait ouvertement l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Inde. « L’Inde n’est pas un pays. C’est l’union des États et du peuple du Pendjab, occupés de force par l’Inde, qui aurait dû avoir le droit de vote », a-t-il déclaré. « Cet assassinat de Nijjar est un acte de terrorisme. »

Trudeau a soulevé ces allégations directement avec Modi lors d’une brève réunion au G20 à Delhi la semaine dernière. La demande du dirigeant canadien visant une séance bilatérale plus formelle a été rejetée par l’Inde. L’avion de Trudeau a ensuite été immobilisé au sol en raison de difficultés techniques pendant plus de deux jours, le laissant coincé à Delhi alors que les tensions entre les partenaires australiens Five Eyes et Quad menaçaient de déborder. Trudeau a déclaré lundi au Parlement que « toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté ». Chargement Pannun, qui était un collègue de Nijjar et dirige la campagne Sikhs For Justice, a déclaré à ce titre qu’il n’avait pas peur d’être assassiné. « Si des mercenaires indiens m’atteignent, qu’il en soit ainsi. Je ne m’inquiète pas pour ma sécurité», a-t-il déclaré par téléphone depuis son exil aux États-Unis.

« Je suis plus préoccupé par la menace existentielle à laquelle ils sont confrontés sous les gouvernements indiens successifs. » Les sikhs représentent moins de 2 % de la population indienne, soit environ 20 millions de personnes, mais constituent la majorité dans un État indien, le Pendjab. Les tensions entre sikhs et hindous ont été alimentées par des différences historiques sur la religion – en particulier le système des castes hindoues, la répression contre les sikhs après l’assassinat de l’ancienne première ministre Indira Gandhi par ses gardes du corps sikhs, et les conflits en cours sur les subventions agricoles dans le Pendjab, dominé par l’agriculture. . Modi sur scène avec le Premier ministre Anthony Albanese à Sydney en mai. Crédit: James Brickwood Jusqu’à 770 000 sikhs vivent et travaillent au Canada, ce qui en fait la plus grande diaspora sikh au monde. Il n’y a que 210 000 sikhs en Australie, mais c’est désormais le groupe religieux qui connaît la croissance la plus rapide et le cinquième en importance, selon le Bureau australien des statistiques.

Pannun a rejeté les affirmations du gouvernement indien selon lesquelles il dirigeait un groupe d’extrémistes violents. Chargement « Nos actions sont plus éloquentes que les mots. Nous étions en Australie il y a six mois. Nous sommes venus et avons fait notre travail pacifiquement », a-t-il déclaré. « C’est une campagne démocratique pacifique. » Le gouvernement australien a tenté de gérer le tollé suscité par les allégations de vandalisme dans les temples hindous tout en protégeant les droits des sikhs à manifester. Modi a profité de sa visite en Australie en mai pour pousser le Premier ministre Anthony Albanese à prendre des mesures plus fermes contre le vandalisme.