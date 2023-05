La mort de guépards soulève des questions sur le programme de réintroduction de l’Inde

Un programme de réintroduction des guépards en Inde après 75 ans a été remis en question après la mort de trois des animaux ces dernières semaines et des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que leur nouvel habitat était inadapté.

Depuis octobre, 20 guépards – qui ont disparu du pays en 1952 – ont été importés d’Afrique du Sud et de Namibie dans le cadre d’un programme gouvernemental très apprécié visant à les héberger dans le parc national de Kuno, dans l’État du Madhya Pradesh.

Les huit premiers guépards sont arrivés en grande pompe, le Premier ministre Narendra Modi les relâchant dans une petite enceinte clôturée le jour de son 72e anniversaire. 12 autres guépards africains ont depuis été survolés et le plan est de relâcher un total de 50 au cours des cinq à 10 prochaines années.

Cependant, le programme a été critiqué par de nombreux experts de la faune et de la conservation, qui ont accusé le gouvernement Modi d’un « coup de publicité » précipité et ont allégué que le parc national de Kuno était un habitat inadapté pour tant de guépards, qui nécessitent généralement de vastes habitats de milliers de kilomètres carrés. errer. À Kuno, leur terrain sera inférieur à 500 milles carrés.

Les inquiétudes se sont accrues ces dernières semaines après la mort de trois des guépards toujours détenus en captivité dans l’enceinte clôturée à l’intérieur de Kuno, des mois après leur arrivée en Inde. Sasha, un mâle, est décédé d’une condition médicale préexistante en mars, un autre est décédé en avril et une femelle, Daksha, est décédée ce mois-ci dans un accouplement violent après avoir été placée dans un enclos avec deux autres mâles.

Lors d’une audience devant la Cour suprême la semaine dernière, les juges ont affirmé que le parc national de Kuno était un refuge impropre pour des dizaines de guépards africains. « Il semble que Kuno ne soit pas suffisant pour tant de guépards. Il y a trop de concentration de guépards au même endroit », a déclaré le banc des juges.

Ils ont appelé le gouvernement à « s’élever au-dessus de la politique » et à envisager d’héberger certains des guépards dans d’autres États comme le Rajasthan, où le parti d’opposition règne au niveau de l’État. « Il faut les protéger, il faut leur donner un habitat convenable. Pourquoi n’explorez-vous pas un habitat plus approprié que Kuno ? » dit le banc.

Les scientifiques indiens à la tête des efforts de réintroduction ont déclaré que des décès étaient à prévoir et ne sont pas symptomatiques d’un échec du projet. Ils ont dit que quatre bébés guépards étaient également nés depuis leur arrivée en Inde.

Mais pour les experts de la faune qui critiquent l’expérience de réintroduction, la reconnaissance par la Cour suprême que Kuno ne convient pas est arrivée trop tard. On craint également que l’Inde ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour gérer correctement les guépards, d’autant plus qu’ils sont restés en captivité pendant si longtemps. Jusqu’à présent, seuls trois des grands félins ont été relâchés dans le parc et 17 restent en captivité humaine dans l’enclos.

Ravi Chellam, un biologiste de la faune, a qualifié le projet de « tromperie, un projet de vanité » et a déclaré qu’il créait « un parc safari glorifié » qui n’avait rien à voir avec la conservation et pourrait avoir un effet dévastateur sur la santé des animaux.

« Les décès ont attiré l’attention sur des problèmes beaucoup plus fondamentaux », a-t-il déclaré. « Pourquoi les guépards sont-ils gardés en captivité si longtemps ? Ces mêmes personnes qui ont élaboré le plan d’action disent maintenant que Kuno est inadéquat. Pourquoi ont-ils amené plus de 20 guépards d’Afrique si seulement huit peuvent être hébergés en toute sécurité dans le parc ? Qu’essayons-nous de réaliser ici ? »

En réponse à la Cour suprême, le représentant du gouvernement a déclaré qu’un groupe de travail enquêtait sur les décès et que d’autres endroits faisaient l’objet d’une enquête pour abriter certains des guépards.