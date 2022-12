La mort de Grant Wahl causée par un anévrisme de l’aorte, dit sa femme

La mort récente de l’écrivain de football américain Grant Wahl a envoyé des ondes de choc à travers le sport. Wahl, 49 ans, s’est effondré lors du match quart de finale de la Coupe du monde Argentine contre Pays-Bas vendredi. L’épouse du journaliste, Céline Gounder, a révélé mercredi que son mari souffrait d’un anévrisme de l’aorte ascendante.

“Une autopsie a été réalisée par le bureau du médecin légiste de New York”, a écrit Gounder sur le site Web de Grant. “Grant est décédé de la rupture d’un anévrisme de l’aorte ascendante non détecté à croissance lente avec hémopéricarde. La pression thoracique qu’il a subie peu de temps avant sa mort peut avoir représenté les premiers symptômes.

“Aucune quantité de RCR ou de chocs ne l’aurait sauvé”, a poursuivi Gounder. « Sa mort n’était pas liée au COVID. Son décès n’était pas lié au statut vaccinal. Il n’y avait rien de malfaisant dans sa mort. »

La mort de Grant Wahl met fin à une carrière historique et célébrée

Wahl a commencé sa carrière de journaliste à Sports illustrés directement après un stage collégial au Héraut de Miami. L’écrivain a rapidement gravi les échelons pour devenir l’un des journalistes de football les plus respectés du pays. Cependant, il ne s’est pas toujours concentré principalement sur le football.

Dans l’un de ses moments d’évasion en tant que journaliste, Wahl a fait une couverture sur un prodige du basket-ball alors adolescent nommé Lebron James. Non seulement l’histoire était passionnante, mais la Sports illustrés couverture est devenue l’une des plus célèbres de l’histoire de la publication. L’écrivain et l’athlète sont restés en contact depuis la rédaction de l’article il y a 20 ans.

En 2009, Wahl s’est essentiellement concentré uniquement sur le football. Il est devenu un pilier des équipes nationales masculines et féminines des États-Unis à partir de ce moment. Le journaliste a également écrit un best-seller du New York Times sur le déménagement de David Beckham à LA Galaxy en 2007.

Après sa mort, les organisateurs de la Coupe du monde ont affiché la photo de Wahl sur les écrans vidéo à l’intérieur du stade Al Bayt au Qatar avant le match de quart de finale entre la France et l’Angleterre. Des fleurs ont également été placées à la place typique de l’écrivain dans le stade. Le CDC a déclaré que l’état particulier de Wahl avait causé la mort d’environ 10 000 personnes en 2019.

PHOTO : IMAGO / Xinhua