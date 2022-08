La mort de Fredericton ER aggrave le chagrin d’une mère qui a perdu son bébé

Quand Aimee Dunn a appris qu’une patiente était décédée seule dans la salle d’attente d’un service d’urgence de Fredericton, moins de quatre mois après avoir perdu son bébé dans la même salle d’urgence, elle a de nouveau ressenti du chagrin et de la rage.

“Mon bébé avait l’air parfait”, a déclaré Dunn, qui a dû accoucher d’une fille mort-née par césarienne le 23 mars à l’hôpital régional Dr Everett Chalmers.

“Ils ont promis de faire mieux. Maintenant, quelqu’un d’autre est mort.”

Au cœur de la douleur de Dunn, c’est pourquoi il a fallu 12 heures à quiconque pour vérifier la santé de son bébé.

REGARDER | Un couple de Fredericton toujours en deuil après avoir perdu son enfant aux urgences

Une femme qui a perdu un bébé à l’urgence de Fredericton dit que l’hôpital a promis de faire mieux Aimee Dunn dit que l’hôpital s’est engagé à apporter des changements, mais elle a ensuite entendu un homme mourir dans la salle d’attente des urgences

Dunn dit que ses antécédents médicaux auraient dû inciter sa grossesse à être une préoccupation majeure.

À 30 ans, Dunn avait déjà fait une fausse couche et une grossesse extra-utérine.

Diabétique depuis l’enfance, elle est arrivée à l’hôpital avec sa pompe à insuline.

Un moulage en plâtre des pieds et des mains de Reia Dunn, donné à Dunn et Waite par le personnel de l’hôpital régional Dr Everett Chalmers. (Soumis par Aimee Dunn)

Et ses dossiers ont montré qu’elle avait eu un lupus, une maladie auto-immune qui peut augmenter le risque de complications de la grossesse.

Elle a dit qu’elle avait été prise en charge par le Dr Erica Holloway, une spécialiste maternelle et fœtale.

Dunn pensait que la maternité prendrait bien soin d’elle.

Elle en connaissait les coins et les recoins, y travaillant la nuit au ménage.

Ses tâches consistent à sortir les poubelles, à désinfecter le matériel et à nettoyer après l’accouchement dans l’unité de travail et d’accouchement.

“Cela peut prendre jusqu’à une heure”, a déclaré Dunn. “Mais rien de tout cela ne me dérange. Je suis heureux de le faire.”

Quelque chose s’est mal passé

Le 22 mars, alors que Dunn était toujours excitée à l’idée que son jour approchait – qu’elle serait bientôt elle-même mère en travail et en accouchement, tenant la petite fille qu’elle avait déjà décidé de nommer Reia – Dunn a commencé à ressentir de la douleur.

Elle a commencé à vomir et à vomir de façon incontrôlable.

Son partenaire, Mitchell Waite, a déclaré qu’il avait appelé le travail et l’accouchement et qu’on lui avait dit de faire venir Dunn.

Mais lorsqu’ils sont arrivés à l’unité, ils ont été refoulés et ont reçu l’ordre de se rendre plutôt aux urgences.

Dunn a été admis immédiatement à 17h43, selon le rapport d’autopsie.

Déjà, elle présente des symptômes de prééclampsie, un facteur de risque connu de décès maternel et de mort fœtale.

Mais le Dr Stephen Cashman aux urgences semblait préoccupé par sa consommation de cannabis, a déclaré Dunn.

Elle avait été diagnostiquée au début de sa grossesse avec une hyperémèse ou des nausées et vomissements sévères. Consommatrice de cannabis depuis l’âge de 15 ans, elle a décidé de continuer à en consommer pendant sa grossesse contre l’avis de ses médecins. Elle a dit que cela aidait à réduire les nausées, mais plus important encore, cela lui donnait de l’appétit.

Dunn dit qu’elle s’en sort avec le soutien de ses amis et de sa famille. De gauche à droite, la grand-mère d’Aimee, Albina Stuckless, Aimee, la meilleure amie Anita Mihailescu et la mère d’Aimee, Joanne Dunn. (Rachel Cave/CBC)

Aux urgences, Dunn et Waite se sont sentis rejetés par le personnel infirmier et Cashman.

“Il ne voulait vraiment rien faire d’autre avec nous”, a déclaré Waite. “Il ne veut même pas me parler, et je ne fume même pas d’herbe.

“Lui et l’infirmière nous traitaient comme des pauvres gens qui étaient des potheads.”

Les dossiers médicaux de Dunn indiquent que Cashman prévoyait de renvoyer Dunn, mais elle hésitait à y aller et a insisté pour passer la nuit.

Elle ne se souvient pas que Waite ait quitté l’hôpital vers 22 heures ce soir-là.

“Je pensais que tout était géré à ce stade”, a déclaré Waite. “Elle est entre de bonnes mains. Elle est bien placée. Elle va recevoir les soins dont elle a besoin.

“Ce n’était pas du tout le cas.”

Pas de rythme cardiaque fœtal

Selon un rapport de la salle d’urgence rédigé par le Dr Anthony Sarkisian, Cashman a géré les soins de Dunn jusqu’à ce qu’elle soit remise au Dr Yogi Seghal, qui l’a ensuite remise à Sarkisian à 1 heure du matin.

À cette époque, Dunn était décrit comme stable avec une tension artérielle normale. Selon le rapport de Sarkisian, Seghal avait rapporté que Dunn avait été évaluée par le travail et l’accouchement et dirigée vers les urgences parce qu’ils estimaient que ses symptômes n’étaient pas liés à sa grossesse.

Dunn insiste sur le fait qu’elle n’a pas été vue pendant le travail et l’accouchement.

Juste avant 6 heures du matin, a écrit Sarkisian, il a été porté à son attention pour la première fois que Dunn avait une tension artérielle élevée.

Il a examiné ses signes vitaux et ses analyses de laboratoire et s’est rendu compte qu’elle souffrait constamment d’hypertension artérielle depuis qu’elle s’était présentée aux urgences.

Aimee Dunn et Mitchell Waite après leur baby shower du 5 mars. (Soumis par Aimee Dunn)

“Il était clair pour moi à ce moment-là que le patient souffrait de prééclampsie”, écrit-il.

Il a également noté que des tentatives avaient été faites pour joindre la Dre Sheri-Lee Samson, l’obstétricienne de garde, mais qu’elle et un autre médecin se trouvaient dans les salles d’opération pour pratiquer des césariennes d’urgence.

Il a noté que Dunn souffrait d’acidocétose diabétique.

Peu de temps après, elle a eu une crise et a été transportée d’urgence en soins intensifs pour être réanimée.

Lorsque “l’obstétrique” a vu Dunn à 6h30 le 23 mars, aucun battement de cœur fœtal n’a pu être identifié, selon le rapport d’autopsie.

‘Ça ne sonne pas bien’

Waite, un mécanicien, a déclaré qu’il se préparait pour le travail lorsqu’il a reçu l’appel pour revenir à l’hôpital.

“Ils ont dit que je devais aller à L et D [labour and delivery] tout de suite, et je me suis dit, OK, ça ne sonne pas bien”, a déclaré Waite.

“Donc je suis en L et D et ils expliquent ce qui se passe, et ils m’ont parlé des crises. Ils n’étaient pas francs à propos de la mort de Reia.

“Ils sont comme, ‘Il est possible qu’elle soit décédée.’ Je suis donc resté là, ne comprenant pas tout à fait tout le concept.”

La Dre Erica Schollenberg, du département de pathologie de l’hôpital IWK à Halifax, a écrit dans son rapport d’autopsie que le fœtus était anatomiquement normal et qu’il est probablement mort dans la nuit.

“Le mécanisme spécifique de la mort fœtale dans l’éclampsie maternelle n’est pas bien compris mais est probablement asphyxique en raison d’une insuffisance aiguë de l’apport vasculaire de l’utérus au placenta”, a-t-elle écrit.

Au moment où Dunn a eu sa crise, a déclaré Schollenberg, elle avait des caractéristiques de laboratoire d’éclampsie et d’acidocétose diabétique.

Les excuses de l’hôpital

Dunn a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour trouver la force de demander son dossier médical.

Quand elle les a reçus, elle s’est de nouveau sentie malade.

Elle a écrit une plainte détaillée décrivant ce qui est arrivé à la représentante des patients d’Horizon Gillian Gillies, qui a fixé une réunion pour le 31 mai.

Étaient également présents Nicole Tupper, directrice exécutive de l’hôpital, le Dr Erica Frecker, chef de l’obstétrique, et le Dr Krishna Pulchan, chef de la médecine d’urgence.

“Ils se sont essentiellement excusés pour ce qui s’est passé”, a déclaré Waite.

Dunn a dit qu’elle avait été touchée par la gentillesse de Pulchan.

“C’était un homme très calme, et quand il a eu son tour, il a parlé très doucement”, se souvient-elle.

Dunn et Waite ont décoré une chambre d’enfant en blanc et rose avant la date d’accouchement de Dunn, le 27 avril. (Soumis par Aimee Dunn)

Elle a dit que Pulchan avait présenté ses plus sincères condoléances et lui avait dit que les larmes lui étaient venues aux yeux lorsqu’il avait lu la plainte.

“Il ne pouvait pas croire à quel point de tout ce qui s’était passé cette nuit-là, si une personne avait donné un quelconque type de compassion, ce résultat aurait pu être changé”, a déclaré Dunn.

“Oui, c’était le problème”, a déclaré Waite. “Personne ne s’en souciait vraiment assez cette nuit-là.”

Ni Dunn ni Waite n’ont pris note de ce qui s’est dit lors de la réunion. Ils ont dit qu’on leur avait dit qu’il n’y avait pas suffisamment de spécialistes des urgences pour doter les urgences, alors les médecins de famille comblaient le vide.

Ils ont également déclaré que l’hôpital travaillait sur des plans pour ajouter des soins de triage critiques à l’unité de travail et d’accouchement. Le service des urgences apporterait des changements pour mieux surveiller les patients dans la salle d’attente des urgences.

Déclaration d’Horizon

CBC News a demandé des entrevues avec l’un des médecins présents à la réunion du 31 mai et une copie de tout plan d’action résultant de l’examen.

Aucune entrevue ou détail n’a été fourni.

Au lieu de cela, Horizon a transmis une déclaration écrite de Margaret Melanson, présidente et chef de la direction par intérim.

“Horizon a mis en place un processus d’examen de la qualité approfondi qui garantit que les préoccupations exprimées par un patient concernant les soins qu’il reçoit dans nos établissements sont suivies. Les résultats – ainsi que toute recommandation ou mesure d’atténuation – qui peuvent découler de l’examen sont partagés ouvertement et de manière transparente avec le patient et ses proches », a écrit Melanson.

Plainte déposée au collège

Dunn a déclaré avoir déposé une plainte auprès du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick. Le collège a confirmé qu’il examinait sa plainte déposée contre le Dr Stephen Cashman de Vancouver.

Le président sortant, le Dr Ed Schollenberg, a déclaré que Cashman aura l’occasion de répondre avant que le collège ne décide des prochaines étapes.

Le collège pourrait décider de tenir une audience disciplinaire.

Schollenberg a déclaré que tout cela prenait du temps et il se demandait si cette affaire finirait sous l’examen minutieux d’une enquête du coroner.

“Je pense que ce serait éligible”, a-t-il déclaré.

Dunn et Waite pleurent toujours la perte de leur premier enfant.

L’hôpital a laissé Dunn tenir Reia pendant un certain temps. Elle a également reçu un plâtre des pieds et des mains minuscules de Reia et une empreinte de main.

Dunn a dit que ce qu’elle veut vraiment, puisqu’elle ne récupérera jamais son bébé, c’est que l’hôpital donne suite à ce qu’il a promis.

Un autre décès aux urgences

Le 12 juillet, un homme décrit comme une personne âgée assise dans un fauteuil roulant est décédé seul en attendant d’être vu à l’urgence Chalmers.

Dunn était choqué. On lui avait dit que le personnel recevrait une “formation à la compassion” et que des améliorations étaient déjà en cours.

“Ils ont dit qu’ils avaient un nouveau plan pour s’assurer que les patients dans la salle d’attente seraient vus par quelqu’un et recevraient une sorte de traitement pendant qu’ils attendaient. Même si ce n’est que du Gravol pour les nausées.”

Elle ne veut pas entendre parler de personnes qui ne reçoivent pas les soins appropriés aux urgences.

“À ce stade, nous sommes déterminés à continuer à nous battre pour le changement”, a déclaré Dunn.