La mort de deux sœurs saoudiennes en Australie mystifie la police

“Nous demandons des informations parce que nous ne savons pas grand-chose sur les filles”, a déclaré l’inspecteur-détective Claudia Allcroft lors d’une conférence de presse. Le cas est inhabituel, a-t-elle dit, car la cause du décès reste inconnue, et les femmes “avaient 23 et 24 ans, et elles sont décédées ensemble dans leur maison”.