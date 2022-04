La mort de Bobby Rydell a été un « vrai choc pour nous », déclare une mère à un adolescent qui partage une greffe de foie avec une icône des années 60

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela ne fait que trois semaines depuis la mort de Bobby Rydell à 79 ans en raison des effets d’une pneumonie. Cependant, peu de gens auront du mal à savoir que l’ancien adolescent des années 1960, connu pour les chansons « Wildwood Days » et « Volare », a partagé un lien profond avec une jeune femme à Philadelphie pendant près d’une décennie.

Rydell, né Robert Ridarelli, et Assiah Phinisee, partagent une partie d’un foie que chacun d’eux a reçu en tant que greffé le 9 juillet 2012, alors qu’Assiah n’avait que quatre ans.

Maintenant, à l’approche de son 14e anniversaire le 9 mai, la mère d’Assiah, Rasheena Phinisee – prononcée « comme Tennessee » – a déclaré que la mort de Rydell avait été un choc pour elle et pour Assiah, la principale receveuse du foie, et que sa jeune fille florissante devait se centrer avant parler publiquement du décès de Rydell.

« Cela a été un véritable choc pour nous lorsque nous avons appris la nouvelle, et il nous a vraiment fallu quelques jours pour tout traiter car cette année aurait été 10 ans avec leur anniversaire de greffe, ce qui est important, » Rasheena a déclaré à Fox News Digital.

Elle a poursuivi: « C’est une étape importante à vraiment célébrer. Donc, nous étions un peu contrariés. Il nous a fallu quelques jours pour le traiter avant de finalement dire quelque chose publiquement. Mais Assiah a définitivement été surprise, vous savez. Elle a laissé tomber quelques larmes quand je lui ai dit. Mais comme je lui ai dit, il a vécu une très longue vie. Il aurait eu 80 ans cette année.

Dans leur article hommage à la star de « Bye Bye Birdie », Rydell, Assiah et sa mère ont écrit en partie sur les réseaux sociaux : « Nous allons manquer nos dîners et nos visites avec vous. Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes reconnaissants d’avoir gagné une famille grâce à notre donateur. »

Le 4 juillet marquera également 13 ans depuis la toute première greffe de foie d’Assiah. Elle en a eu deux dans sa vie jusqu’à présent.

Assiah a commencé à ressentir les effets débilitants de l’atrésie biliaire – un blocage des canaux qui transportent la bile du foie vers la vésicule biliaire et les intestins, et lorsqu’il est piégé dans le foie, crée un tissu cicatriciel qui provoque une cirrhose et une éventuelle insuffisance hépatique.

Actuellement, Rasheena et ses filles voyagent à près de cinq heures de Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour obtenir des soins de greffe pour Assiah après un différend en 2018 sur l’efficacité d’un médicament d’essai prescrit.

Pour Rasheena, une femme qui a commencé à étudier les relations publiques à l’Université Temple avant de mettre ses propres rêves entre parenthèses pour s’occuper des soins de longue durée de sa fille, les nombreuses tribulations qu’elle et Assiah ont endurées ont changé toute son orientation dans la vie.

En 2016, Rasheena est diplômée de l’Université Temple avec un baccalauréat ès arts en communication après avoir abandonné en 2008 après la naissance d’Assiah.

Pourtant, tout en versant chaque once d’énergie qu’elle a dans les soins d’Assiah, Rasheena a fait face à sa propre bataille pour la santé – une bataille qui n’a fait qu’aider Rasheena à se rendre compte que les circonstances de sa vie « sont pour le plus grand bien » de l’humanité après avoir reçu un sein. diagnostic de cancer en janvier, 10 mois seulement après avoir donné naissance à une autre fille.

« Chaque jour est un cadeau, littéralement », a déclaré Rasheena à propos de la volonté quotidienne qu’elle maintient non seulement pour élever deux filles en tant que mère célibataire, mais aussi pour lutter contre les effets néfastes non seulement de l’état du foie d’Assiah, mais également de ses propres problèmes de santé. cancer du sein canalaire avec métastases des ganglions lymphatiques voisins.

« C’est tellement drôle que vous ayez demandé ça parce que je parlais à quelqu’un il n’y a pas si longtemps, en lui expliquant quand vous êtes confronté à des difficultés qui incluent des problèmes de santé et je leur ai dit même quand Assiah s’est améliorée après la première greffe et la vie était normale, parce que nous avions subi tellement de traumatismes médicaux pendant si longtemps, il m’a fallu des années pour sortir émotionnellement et psychologiquement de l’endroit où nous étions », a déclaré Rasheena.

« Nous avions passé des années de vacances à l’hôpital, des années de réunions de famille et différentes réunions à l’hôpital, alors quand les choses étaient normales à la maison, mon esprit mentalement et émotionnellement n’était pas là pendant des années parce que tout ce à quoi je pouvais penser ces jours-là étaient les mauvaises choses jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de temps entre nos expériences et notre passé pour que je puisse réellement comprendre qu’il était sûr de vivre dans l’instant présent et de profiter de ces moments », a ajouté Rasheena.

Rasheena a déclaré que c’était la réaction d’Assiah au diagnostic de cancer du sein de sa mère qui avait finalement ramené Rasheena sur terre, car c’était maintenant Assiah, qui rassemblait la force pour servir de système de soutien à sa mère.

« Je pense qu’au cours de la dernière décennie, nous nous sommes tellement habitués à ce que la vie soit si normale que lorsque janvier de cette année est arrivé et que j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein, ma fille Assiah l’a très mal pris », a déploré Rasheena. « Elle va mieux maintenant, mais les premières semaines, elle s’est juste dit : ‘La vie n’est pas juste. vies’, parce qu’elle avait vraiment peur. »

Malgré le diagnostic de cancer, Rasheena est une auteure publiée pour enfants avec sa fille et exploite toujours Assiah’s Liver Fund, une organisation à but non lucratif primée dédiée à la sensibilisation au don d’organes.

Depuis, elle est également devenue une avocate pour que chaque femme non seulement se fasse dépister régulièrement pour le cancer du sein, mais renforce ses connaissances épidémiologiques afin d’atténuer les déterminants et les variables associés au cancer et à d’autres problèmes de santé.

« Tout ce que nous continuons à gérer concernant la santé d’Assiah et ce que je fais face au cancer du sein, lorsque le diagnostic est tombé, je n’ai jamais compris l’impact que le cancer du sein a sur la communauté afro-américaine – comment nous sommes deux fois plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein que celui d’une femme blanche », a expliqué Rasheena.

Rasheena a déclaré que son diagnostic de cancer du sein avait réduit de sept mois son parcours d’allaitement avec son nouveau-né. Elle a également presque terminé un régime de chimiothérapie qui, bien que débilitant à terminer, dit-elle, lui a ouvert les yeux sur les incohérences auxquelles certains groupes de personnes sont confrontés lorsqu’il s’agit de recevoir des soins médicaux optimaux.

La semaine dernière, Rasheena a terminé sa quatrième perfusion de chimiothérapie et n’en a plus que deux avant de passer à la chirurgie, à la radiothérapie et à l’immunothérapie ciblée pendant six mois.

« Je ne me suis jamais rendu compte qu’avec une défaillance d’organe, les Noirs sont deux fois plus susceptibles d’être atteints de ces maladies. Et pendant que vous apprenez ces choses pendant que vous vivez cette expérience, et que vous faites cette promenade dans la vie , vous constatez que vous êtes obligé de vous connecter avec d’autres personnes et de partager des informations avec des personnes qui, si vous n’aviez pas été affligé par ces situations, vous n’auriez jamais imaginé dans votre vie que des choses existent réellement. »