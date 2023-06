La mort de Berlusconi braque les projecteurs sur la fortune qu’il a laissée derrière lui

SIlvio Berlusconi, le plus ancien Premier ministre italien depuis la Seconde Guerre mondiale, était un milliardaire qui avait des investissements dans tout, de l’immobilier et de la banque aux médias et au football. Sa mort, à l’âge de 86 ans, soulève des questions sur le sort d’un empire étroitement lié à une carrière politique de près de trois décennies.

Berlusconi avait une fortune estimée à 7,4 milliards de dollars (5,8 milliards de livres sterling) en avril 2023, selon le Bloomberg Billionaires Index. Mais il n’a laissé aucune indication, du moins pas publiquement, sur qui reprendrait son empire après sa mort.

Pourtant, on pense qu’il voulait éviter le genre de conflit héréditaire qui s’est abattu sur d’autres familles italiennes super riches, telles que les Agnellis, les fondateurs de Fiat, et on s’attend donc à ce que sa richesse soit répartie également entre sa progéniture.

Berlusconi a eu deux enfants – Marina et Pier Silvio – avec sa première épouse, Carla Elvira Dall’Oglio, et trois – Barbara, Eleonora et Luigi – avec sa seconde épouse, Veronica Lario.

« Il y a ceux qui croient qu’ils veulent liquider les actifs, prendre l’argent et s’enfuir », a déclaré Francesco Galietti, le fondateur de Policy Sonar, un cabinet de conseil à Rome. « Et ceux qui pensent le contraire. Une chose est sûre, c’est qu’ils auront besoin de temps pour s’asseoir et réfléchir à leurs options.

Marina, qui préside Fininvest, la holding familiale, et l’éditeur Mondadori, est en passe d’être celle qui mène la barque. Pier Silvio est vice-président de la société de télévision Mediaset, tandis que les trois jeunes frères et sœurs détiennent des participations dans Fininvest mais n’ont pas de rôle majeur dans les entreprises de leur père.

La vaste richesse de Berlusconi comprend le club de football AC Monza, des propriétés, des yachts et des œuvres d’art, mais le principal atout est Mediaset, le plus grand diffuseur commercial d’Italie et le véhicule de sa domination du débat national.

Ses héritiers auront à cœur de protéger l’entreprise d’une OPA hostile, semblable à celle tentée par Vivendi en France en 2016, et donc le maintien de bonnes relations avec le gouvernement de Giorgia Meloni, dont le parti Forza Italia de Berlusconi est un membre junior, sera crucial.

« Il y aura du tac au tac avec Meloni », a déclaré Galietti. « La famille Berlusconi lancera un [financial] bouée de sauvetage pour un parti politique déjà mort, et en retour, Meloni devra protéger Mediaset des attaques hostiles.

Les frères et sœurs veilleront également à ce que Forza Italia reste compacte et au gouvernement, afin que leurs intérêts commerciaux soient protégés.

« Ils n’étaient pas d’accord avec leur père lorsqu’il a renversé le gouvernement de Mario Draghi l’année dernière », a déclaré Lorenzo Castellani, professeur de politique à l’université Luiss de Rome. « Pour les entreprises, elles ont toujours voulu être au gouvernement, et ce gouvernement en particulier. Une bonne relation avec Meloni peut offrir des garanties quel que soit le chemin qu’ils empruntent.

Avec Mediaset, il se pourrait que la famille choisisse de le vendre dans les prochaines années s’il est jugé être la voie la plus rentable. « Dans ce scénario, il pourrait y avoir des frictions avec le gouvernement car nous savons que Mediaset est favorable à ce gouvernement », a ajouté Castellani.

Un autre protagoniste clé est Marta Fascina, la partenaire de Berlusconi âgée de 33 ans et députée de Forza Italia. On pense que sa progéniture a accepté que Fascina reçoive de l’argent dans son testament en échange de son refus de l’épouser (le couple a célébré un mariage « symbolique » l’année dernière).

« Ils n’auraient pas voulu un divorce désordonné comme celui avec Veronica Lario », a déclaré Castellani.

Cependant, dans une indication de relations positives, Martina et Fascina se sont tenus la main lors des funérailles de Berlusconi mercredi.

« Fascina est une quasi-veuve en deuil que, en public, la famille tient debout – elle n’a pas été abandonnée », a déclaré Galietti. « Mais je doute que son influence soit la même à mesure que nous avançons. »