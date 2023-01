La mort de Benoît XVI laisse les conservateurs catholiques sans ressources

“Il représentait l’Occident par excellence”, a-t-il déclaré. “L’ère constantinienne, l’ère européenne de l’église, se termine avec lui.” Avec François, et l’ouverture aux Amériques, dit-il, “les règles sont différentes”.

“Benoît a ramené les fondamentaux”, a déclaré M. Badde.

Alors que Benoît préférait les vêtements ornés du passé de l’église et facilitait le retour des anciennes liturgies latines, ses partisans les plus ardents rejetaient les étiquettes traditionalistes, voire conservatrices, comme étant si restrictives qu’elles étaient incorrectes.

«Traditionaliste par les vêtements peut-être, théologiquement pas du tout», a déclaré la princesse Gloria von Thurn und Taxis, une aristocrate allemande qui a déclaré avoir vu son bon ami Benoît en novembre, lorsqu’elle s’est agenouillée pour embrasser sa bague et lui a tenu la main, mais a trouvé sa voix si doux au point d’être inintelligible.

Pendant des décennies, cependant, les conservateurs catholiques admiratifs et les libéraux qu’il a abattus ont entendu Benoît haut et fort.

En tant que puissant gardien de l’orthodoxie de l’Église de 1981 à 2005 pendant la papauté de son prédécesseur et mentor, Jean-Paul II, Benoît – qui était alors le cardinal Joseph Ratzinger d’Allemagne – a été le principal responsable doctrinal du Vatican. « Le Rottweiler de Dieu », l’appelaient ses détracteurs.

Il a agi comme un exécuteur, une boussole conservatrice et un guerrier de la culture, détournant l’Église de ce qu’il en est finalement venu à considérer comme la portée libérale des réformes du Concile Vatican II dans les années 1960. Il a cherché à réprimer l’activisme social dans l’église qu’il soupçonnait de marxisme. Il a écrasé la dissidence parmi les théologiens les plus libéraux et a tracé une ligne dure contre les homosexuels. Il a aidé à promouvoir les clercs dans son moule et celui de Jean-Paul II dans la curie romaine, la bureaucratie qui gère l’église, ainsi que dans les diocèses et les ordres du monde entier.