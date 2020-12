La mort de Barbara Windsor est venue comme un «soulagement béni» parce qu’elle avait enfin trouvé la paix, a déclaré hier son ami le plus proche Christopher Biggins.

La panto star de 71 ans – le rock de Babs depuis 40 ans – a décrit ses derniers mois alors qu’elle se détériorait avec la démence comme étant «difficile à regarder».

Christopher a déclaré: «La voir ne pas être la pétillante et rayonnante Dame Barbara que nous connaissions et aimions n’était pas bonne.

«Ce n’est pas comme Cilla Black, quand elle est morte de façon tragique et surprenante. Nous connaissons Barbara, donc d’une certaine manière c’est un soulagement béni.

«Cela a été si difficile de la voir se détériorer. J’irais chez elle et elle se perdait dans la conversation.







(Image: Caractéristiques de Ray Crowder / Rex)



Il a dit que lui et son mari Scott Mitchell devraient l’aider. «Elle demandait où je vivais et demandait à nouveau cinq minutes plus tard», a déclaré Biggins.

«C’est la chose la plus triste à propos de cette maladie. Maintenant, elle est en paix, là-haut chantant et dansant avec des amis comme Danny La Rue et Kenneth Williams.

Christopher et Barbara étaient inséparables depuis leur rencontre lors d’une tournée musicale de Guys and Dolls. Il était l’un des derniers amis à la voir avant sa mort – en train de déjeuner ensemble près de la maison de Barbara à Londres en juillet.

«Entre les fermetures, nous sommes allés dans un restaurant», a déclaré Biggins. « On a beaucoup ri. Elle n’a jamais oublié qui j’étais parce qu’elle se souvenait de mon rire.

Les restrictions l’ont empêché de la voir dans la maison de soins où elle était depuis juillet.

Il a dit: «Covid nous interdit d’y aller. Barbara ne pouvait pas voir les gens qu’elle aimait dans ses derniers jours. C’est tellement cruel.

Christopher a raconté son chagrin pour le mari de Barbara, âgé de 57 ans.

«Scott l’a aimée tout au long. On lui a conseillé de la mettre dans une maison et c’était déchirant pour lui.