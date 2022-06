La mort de 50 migrants dans un camion bondé est “horrifiante et déchirante”: Biden

Le président américain Joe Biden a déclaré mardi que la mort de migrants qui se trouvaient à l’arrière d’un semi-remorque au Texas était “horrifiante et déchirante”.

“Les premiers rapports indiquent que cette tragédie a été causée par des passeurs ou des trafiquants d’êtres humains qui n’ont aucun respect pour les vies qu’ils mettent en danger et exploitent pour faire du profit”, a-t-il déclaré dans un communiqué peu après son arrivée en Espagne lors de la deuxième étape d’un voyage en Europe. .

Cinquante personnes sont mortes après avoir été laissées à l’arrière d’un semi-remorque à San Antonio, et les autorités ont déclaré qu’elles étaient probablement transportées dans le cadre d’une opération de contrebande.

Un employé de la ville a entendu un appel à l’aide du camion sur une route secondaire isolée de San Antonio peu avant 18 heures lundi et a découvert la scène horrible, a déclaré le chef de la police de San Antonio, William McManus. Les températures dans la région ont approché les 38 °C lundi.

Quarante-six personnes ont été retrouvées mortes près des lieux, ont indiqué les autorités. Quatre autres personnes sont décédées plus tard après avoir été transportées dans des hôpitaux, a déclaré le juge du comté de Bexar, Nelson Wolff, le plus haut responsable élu du comté.

Wolff a déclaré mardi que les autorités pensaient que le camion venait de Laredo, une ville frontalière située à plus de 240 kilomètres au sud.

“Ils venaient de le garer sur le bord de la route”, a déclaré Wolff. “Apparemment, il a eu des problèmes mécaniques et l’a laissé là. Le shérif pense qu’il est venu de Laredo.”

Parmi les morts se trouvaient 39 hommes et 11 femmes, a-t-il dit.

Parmi eux, 22 venaient du Mexique, sept du Guatemala et deux du Honduras, a déclaré sur Twitter Roberto Velasco Alvarez, chef du département Amérique du Nord au Département des relations extérieures du Mexique.

“Nos condoléances”, a-t-il tweeté. “Tous les responsables seront traduits en justice.”

REGARDER | Découverte tragique dans une roulotte abandonnée à San Antonio :

Pointage politique du doigt

Au moins quatre personnes restent dans un état critique, selon les hôpitaux. Parmi ceux-ci figuraient une femme de 23 ans dans un état grave et un adolescent dans un état critique à l’hôpital universitaire de San Antonio, a déclaré Wolff.

Les personnes transportées à l’hôpital étaient chaudes au toucher et déshydratées, et aucune eau n’a été trouvée dans la remorque, a déclaré le chef des pompiers Charles Hood.

La tragédie est rapidement devenue un vecteur d’attaques politiques contre l’administration Biden.

Des badauds se tiennent près de la scène où les corps ont été découverts dans le véhicule. (Eric Gay/Associated Press)

“Ces morts sont sur Biden”, a tweeté le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, quelques heures après la macabre découverte. “Ils sont le résultat de sa politique mortelle d’ouverture des frontières. Ils montrent les conséquences mortelles de son refus d’appliquer la loi.”

La déclaration de Biden a critiqué “la démagogie politique autour de la tragédie”.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One – où Biden volait entre les sommets en Allemagne et en Espagne – que l’administration se concentrait sur les victimes et tenait les passeurs pour responsables.

“Le fait est que la frontière est fermée, ce qui explique en partie pourquoi vous voyez des gens essayer de faire ce voyage dangereux en utilisant des réseaux de contrebande”, a-t-elle déclaré. “Nos prières accompagnent ceux qui ont tragiquement perdu la vie, leurs proches ainsi que ceux qui se battent encore pour leur vie. Nous sommes également reconnaissants pour le travail rapide des premiers intervenants fédéraux, étatiques et locaux.”

La Maison Blanche tente de sortir des politiques de l’ère Trump

De nombreuses politiques frontalières strictes de l’ancien président Donald Trump restent en place – y compris le titre 42, qui empêche de nombreux migrants de demander l’asile pendant l’urgence de santé publique causée par le coronavirus, même si une grande partie des États-Unis a supprimé les restrictions strictes liées au COVID-19.

L’autorité du titre 42 refuse aux migrants la possibilité de demander l’asile et d’être canalisés vers le système des réfugiés, elle a donc encouragé les tentatives répétées car il n’y a aucune conséquence juridique pour se faire prendre.

Des migrants prenant part à une caravane en direction des États-Unis sont montrés le 8 juin dans un camp de fortune, à Huixtla, dans l’État du Chiapas, au Mexique. (Pedro Pardo/AFP/Getty Images)

L’administration de Biden a prévu de mettre fin au titre 42 à compter de fin mai, mais un juge fédéral, en réponse à une action en justice lancée par 24 États, a bloqué le plan. La décision de l’administration Biden a été prise sans considération suffisante des effets que cette décision pourrait avoir sur la santé publique et l’application de la loi, a déclaré le juge basé en Louisiane.

Le titre 42 est l’une des deux principales politiques de l’ère Trump pour dissuader l’asile à la frontière, avec les protocoles de protection des migrants (MPP), mieux connus sous le nom de “Rester au Mexique”. La Cour suprême des États-Unis a entendu des arguments au printemps sur le programme que l’administration Biden tente de mettre fin et devrait rendre un avis sur l’affaire dès mercredi.

Le MPP oblige les demandeurs d’asile à attendre au Mexique les audiences du tribunal américain de l’immigration. Les militants ont fait valoir que le Mexique ne constituait pas un tiers pays sûr en vertu de la loi sur l’immigration, tandis que les opposants ont fait valoir qu’il sous-traitait l’application de la loi et donnait donc une grande influence sur la politique américaine à un pays étranger.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a signalé 557 décès à la frontière sud-ouest au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, soit plus du double des 247 décès signalés l’année précédente et le plus élevé depuis qu’il a commencé à suivre en 1998. La plupart sont liés à la chaleur exposition.

ÉCOUTEZ | Le journaliste Jacob Soboroff à propos de son livre sur la politique de séparation des familles de l’ère Trump :

Le courant23:53Jacob Soboroff sur les familles séparées à la frontière américaine Le nouveau livre de Jacob Soboroff, Separated: Inside an American Tragedy, nous ramène dans les centres de détention où les enfants ont été séparés de force de leurs parents après avoir traversé la frontière américaine – et met en lumière ce que les responsables savaient exactement de l’impact psychologique que cela aurait sur enfants.

D’autres tragédies se sont produites bien avant que les migrants n’atteignent la frontière américaine.

En décembre, plus de 50 personnes sont mortes lorsqu’un semi-remorque rempli de migrants s’est renversé sur une autoroute du sud du Mexique. En octobre, les autorités mexicaines ont signalé avoir trouvé 652 migrants entassés dans six caravanes près de la frontière américaine. Ils ont été arrêtés à un poste de contrôle militaire.