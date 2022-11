La mort de 31 personnes dans la pire catastrophe migratoire de l’histoire de la Manche fera l’objet d’une enquête par le gouvernement français | Nouvelles du monde

Le gouvernement français a annoncé qu’il lancerait une enquête interne sur la mort de 31 migrants en tentant de traverser la Manche en novembre dernier.

La tragédie était la pire migrants catastrophe jamais sur le plan d’eau, et les deux Français et les garde-côtes britanniques ont été accusés de ne pas avoir aidé.

Le 24 novembre 2021, un canot pneumatique transportant 34 migrants a coulé dans la Manche, tuant 31 personnes et un bébé à naître, malgré des appels désespérés répétés aux services de garde-côtes des deux côtés de la Manche.

S’exprimant devant le parlement français, Hervé Berville, le ministre chargé des Affaires maritimes, a déclaré qu'”une enquête policière est en cours, et le gouvernement a également lancé une enquête interne. Il y aura des leçons à en tirer”.

Sky News, qui a enquêté intensivement sur l’histoire, a d’abord révélé communications entre le bateau qui coule et les services de secours des deux côtés de la Manche retour en juillet.

Les témoignages des deux survivants, les appels téléphoniques, les SMS et les e-mails ont dévoilé l’horreur de la catastrophe. Les conversations téléphoniques laissaient entendre que ni les garde-côtes français ni britanniques ne voulaient prendre leurs responsabilités, chacun estimant que le navire se trouvait dans les eaux de l’autre.

Un rapport préliminaire, rédigé par un cabinet d’avocats représentant les familles des victimes, indique que les premiers appels à l’aide ont été lancés vers 2 heures du matin et se sont poursuivis pendant plus de deux heures, les passagers implorant de plus en plus d’aide.

Image:

Plus de 40 000 personnes ont traversé la Manche en petits bateaux jusqu’à présent cette année



Les conclusions du cabinet d’avocats ont corroboré une enquête antérieure de Sky News de décembre 2021.

“Evidemment si ces faits sont confirmés, et si ces personnes se trouvaient dans les eaux françaises et si à tout moment il y avait un manquement ou une erreur, alors il y aurait des sanctions”, a déclaré le ministre français à l’Assemblée nationale.

Zana Mohammad, le frère d’un jeune de 18 ans décédé cette nuit-là, a déclaré à Sky plus tôt cette année qu’il voulait que justice soit rendue aux victimes.

“Les garde-côtes ou les services de secours des deux pays ont fait preuve de négligence en ne leur portant pas secours, car ils [migrants] les avait contactés et les avait informés de leur situation. Ils leur ont dit qu’ils avaient besoin d’aide”, a-t-il dit.

“Pour moi, les passeurs, la France et la Grande-Bretagne ont leur propre part du crime, mais la mesure de qui obtient la plus grande et la plus petite part sera décidée par le tribunal. Les plus grands criminels sont les passeurs, les principaux auteurs sont les passeurs .

“Mais il est également vrai que le bateau est resté dans les eaux pendant six heures et qu’ils ont appelé la Grande-Bretagne et la France 80 fois. La France et la Grande-Bretagne sont également responsables.”