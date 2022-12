La mort de 3 dauphins cambodgiens en voie de disparition sonne l’alarme

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Trois dauphins d’eau douce en voie de disparition sont morts à moins de 10 jours d’intervalle, alarmant les défenseurs de l’environnement au Cambodge.

La mort d’un troisième dauphin en bonne santé en si peu de temps indique “une situation de plus en plus alarmante et la nécessité d’une application urgente de la loi dans les habitats des dauphins”, a déclaré lundi le Fonds mondial pour la nature dans un communiqué.

La dernière mort d’un dauphin de l’Irrawaddy – qui serait due à un enchevêtrement dans une ligne de pêche illégale – a mis en lumière la nécessité pour les forces de l’ordre d’aider à sauver l’espèce, également connue sous le nom de dauphin du Mékong, selon le communiqué.

Le WWF a déclaré que le corps d’un dauphin femelle en bonne santé, âgé entre 7 et 10 ans, avait été retrouvé flottant dans la rivière samedi dans la province orientale de Kratie. Il a déclaré qu’un examen de sa carcasse a suggéré que le dauphin, 196 centimètres (6 1/2 pieds) de long et 93 kilogrammes (205 livres), avait été accroché et enveloppé dans un enchevêtrement de fil de pêche.

Seng Teak, directeur du WWF Cambodge, a déclaré dans le communiqué que sans action immédiate “la récente augmentation des activités de pêche illégale dans les zones de conservation des dauphins” détruirait la population de dauphins du Mékong au Cambodge.

La déclaration préconise d’intensifier les patrouilles de jour et de nuit pour protéger les dauphins restants dans les zones de conservation.

Le premier recensement des dauphins d’Irrawaddy au Cambodge en 1997 a estimé que leur population totale était d’environ 200. En 2020, on estimait que la population était tombée à 89.

Le WWF a déclaré que 11 dauphins sont morts en 2022, portant le nombre total de décès à 29 au cours des trois dernières années.

Le dauphin d’Irrawaddy est classé comme espèce en voie de disparition par l’Union internationale pour la conservation de la nature. D’autres groupes de ces dauphins se trouvent dans deux autres rivières d’eau douce : l’Irrawaddy au Myanmar et la Mahakam en Indonésie sur l’île de Bornéo.

En février, les responsables cambodgiens de la faune ont annoncé la mort du dernier dauphin connu de l’Irrawaddy dans une population d’un tronçon du Mékong plus en amont, qui semble avoir été causée par un enchevêtrement dans un filet de pêche.

Sopheng Cheang, Associated Press