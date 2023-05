La mort de 2 Chouettes tachetées du Nord ramène la population dans la nature sauvage de la Colombie-Britannique à 1

C’est un triste jour pour la conservation en Colombie-Britannique

Deux Chouettes tachetées du Nord ont été retrouvées mortes, ramenant à une seule la population sauvage de l’espèce en danger critique d’extinction.

Dans le cadre de la libération «historique» qui a eu lieu sur le territoire de la Première nation Spuzzum au début du mois d’août, la mort des hiboux a été découverte plus tôt ce mois-ci lorsque leurs répondeurs GPS et leurs restes ont été retrouvés.

À la suite de cela, le chef de la Première Nation de Spuzzum, James Hobart, a publié une déclaration conjointe le vendredi 12 mai, avec Nathan Cullen, le ministre de l’Intendance des eaux, des terres et des ressources (MOWLRS), et Jasmine McCulligh, la coordonnatrice des installations pour le Programme d’élevage de la Chouette tachetée du Nord.

« En guise de mise en garde à l’attention de quiconque pourrait croire que cette perte a diminué nos efforts de quelque manière que ce soit, nous relevons le défi de pousser le pendule encore plus loin pour harmoniser toutes les pièces mobiles. Nous avons relevé ce défi ensemble et nous continuerons à suivre la voie prévue du repeuplement de Skelúle ? », a déclaré Hobart dans le communiqué. « Alors que nous espérions que ce jour n’arriverait pas si tôt, nous savions aussi dès le départ que nous abordions un projet qui comportait de nombreuses variables.

« Dans les mois à venir, je promets que nous honorerons nos proches non seulement en retraçant leurs derniers jours, mais aussi en retraçant chaque étape que nous avons franchie jusqu’à la libération des hiboux et après pour mieux déterminer ce que nous aurions pu faire différemment pour assurer leur survie. »

Jusqu’au récent décès, trois des minuscules hiboux vivaient dans la nature sauvage de la Colombie-Britannique, le quatrième se rétablissant dans un centre de réadaptation après avoir été soupçonné d’avoir été heurté par un train en octobre.

Dans l’espoir de soutenir le rétablissement de leur population, une interdiction d’exploitation des forêts anciennes a été prolongée pour une partie du canyon du Fraser (où les oiseaux ont été relâchés) pendant encore deux ans. Une ordonnance d’urgence a également été recommandée, plus tôt cette année par le gouvernement fédéral, pour aider à protéger la chouette tachetée et son habitat contre l’exploitation forestière et d’autres activités qui pourraient perturber la croissance de leur population.

Y compris le hibou au centre, trois des hiboux étaient / sont des mâles et un est une femelle (qui est née et reste toujours dans la nature).

Les chouettes tachetées, dont le nom en Spuzzum est Skelúle ? (Northern Spotted Owl est le nom donné par les colons du Canada), sont considérés comme des parents importants de la communauté des Premières Nations, dont «la présence est révélatrice de la santé de l’environnement».

Une équipe réunie — composée de représentants de Spuzzum, du gouvernement de la Colombie-Britannique, de biologistes et d’experts de la Chouette tachetée du Nord — a travaillé ensemble dès le début du projet.

Spuzzum, en partenariat avec le programme provincial d’élevage et de libération de chouettes tachetées, espérait éventuellement relâcher jusqu’à 20 chouettes tachetées par an. Trois hiboux -tous des mâles nés dans l’établissement d’élevage de Langley – ont été introduits pour la première fois dans les forêts protégées de la zone d’habitat faunique d’Anderson et de la zone d’habitat faunique de Spuzzum dans le canyon du Fraser l’année dernière. Plus tard, ils ont été déplacés vers des volières dans la forêt et nourris pendant plusieurs jours pour leur permettre de s’habituer à la chasse dans leur environnement traditionnel. Finalement, les volières ont été ouvertes pour que les hiboux puissent partir et chasser seuls.

La libération, qui était une étape importante vers une éventuelle population autosuffisante en Colombie-Britannique, était un processus de gouvernement à gouvernement soigneusement planifié qui incorporait les connaissances autochtones et les conseils de Hobart. Une évaluation détaillée de l’état de préparation des oiseaux était également nécessaire pour leur important déménagement, qui verrait leur retour à Spuzzum.

Avant la publication, la province a travaillé avec les Premières nations de la Colombie-Britannique pour protéger plus de 280 000 hectares d’habitat de la chouette tachetée dans la région de Cascade dans le cadre du plan de gestion de la chouette tachetée – un territoire pouvant accueillir 250 hiboux. Le personnel du ministère était également prêt (et continue de le faire) à aider les chouettes, par exemple en leur fournissant une alimentation supplémentaire. Les gardiens et les membres de la terre de la nation Spuzzum ont également fourni (et continuent de le faire) un soutien grâce à leurs connaissances sur la santé et le bien-être de la terre.

Alors que la nouvelle, a déclaré Hobart, a «extrêmement déstabilisé» son esprit, il a également compris les obstacles associés au projet, ainsi que les défis de «marier la science avec les connaissances autochtones», même si cela «pourrait fournir les meilleurs résultats». Il a également reconnu que, malgré les meilleurs efforts de l’équipe, « les deux hiboux ont peut-être été convoqués par leurs ancêtres pour rétablir l’équilibre dans cet espace ».

Hobart a également exprimé ses plus sincères condoléances, au nom de Spuzzum, à McCulligh et à l’ensemble du personnel du centre d’élevage.

« En tant que nation hôte, nous adressons nos plus sincères condoléances à Jasmine McCulligh et à l’ensemble du personnel du centre d’élevage, car nous sommes conscients que vous nous avez fait confiance », a-t-il déclaré. « »Je promets que c’est avec une nouvelle résolution et une nouvelle détermination que nous allons redoubler d’efforts, en faisant tout ce qu’il faut pour ne plus jamais avoir à faire l’expérience de cet espace dans le temps. »

Dans le même communiqué de presse, Cullen a déclaré que la cause de la mort des hiboux est encore inconnue. Il a dit qu’atteindre ce point du programme, de pouvoir relâcher des individus dans la nature, n’aurait pas été possible sans le partage des connaissances, la participation et le soutien de Hobart et Spuzzum.

« La perte de ces deux chouettes tachetées est certainement regrettable, et cela nous aidera à en savoir plus sur l’élevage et la libération des chouettes tachetées et sur la façon de guider le rétablissement de cette espèce. Nous restons confiants dans notre approche globale et optimistes que nous verrons des résultats plus positifs dans les années à venir », a-t-il déclaré. « La population de chouettes tachetées à l’installation d’élevage de Langley doit continuer à croître pour produire suffisamment de progéniture à relâcher dans la nature pour soutenir le rétablissement à long terme de l’espèce.

« La libération des chouettes tachetées qui sont nées dans l’établissement est une composante essentielle du programme. Ce n’est pas sans risque, et nous reconnaissons qu’il nous reste beaucoup à apprendre et à découvrir pour pouvoir aider ces hiboux à survivre et à s’établir dans la nature.

McCulligh, qui a récemment déclaré qu’il pourrait s’écouler « 50 ans ou plus avant qu’il y ait un nombre durable de chouettes tachetées du Nord dans la nature », a déclaré que la perte n’a pas dissuadé son personnel ni le programme. Selon McCulligh, le programme a passé «les 15 dernières années à prendre soin de sa population reproductrice de chouettes tachetées» dans l’espoir qu’un jour, la progéniture puisse éventuellement être relâchée dans la nature.

« Nous avons passé d’innombrables heures à élever ces hiboux, de leurs premiers battements de cœur à leurs premiers vols. Ce fut un moment excitant et gratifiant de voir enfin trois d’entre eux relâchés dans la nature l’été dernier », a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse. « Bien que ce ne soit clairement pas le résultat que nous espérions, nous nous engageons à apprendre autant que possible de cette expérience pour aider le programme d’élevage et de libération à aller de l’avant.

« Chaque fois que nous voyons les hiboux ou entendons leurs appels au centre d’élevage, nous nous rappelons que notre travail consiste à prendre soin d’eux et à les préparer à la vie dans la nature. »

