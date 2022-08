La mort d’Anne Heche était accidentelle, selon les résultats du coroner

L’actrice Anne Heche est décédée des suites d’une blessure par inhalation et de brûlures après son accident de voiture il y a deux semaines et la mort a été qualifiée d’accident, selon les résultats du coroner publiés mercredi.

Heche, 53 ans, avait également une fracture du sternum causée par un “traumatisme contondant”, selon des informations sur le site Web du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Un rapport d’autopsie complet était toujours en cours d’achèvement, a indiqué le bureau du coroner.

L’acteur de cinéma et de télévision lauréat d’un Emmy a été retiré du système de survie dimanche dans un centre de soins aux brûlés. Elle a été blessée lorsque sa voiture a sauté un trottoir et a percuté une maison de l’ouest de Los Angeles le 5 août. La voiture et la maison ont pris feu. Seul Heche a été blessé.

Heche a subi une “lésion cérébrale anoxique grave” causée par un manque d’oxygène, selon un communiqué publié la semaine dernière au nom de sa famille et de ses amis.

Elle a été déclarée en état de mort cérébrale mais a été maintenue sous assistance respiratoire jusqu’à ce que ses organes puissent être donnés.

Les détectives enquêtant sur l’accident avaient déclaré que des stupéfiants avaient été trouvés dans un échantillon de sang prélevé à Heche. Cependant, la police a mis fin à son enquête après qu’elle a été déclarée en état de mort cérébrale.

Le bureau du coroner a indiqué le 11 août comme date de son décès.

Heche s’est fait connaître pour la première fois dans le feuilleton NBC Un autre monde à la fin des années 80, avant de devenir l’une des stars les plus en vogue d’Hollywood à la fin des années 90. Elle était une constante sur les couvertures de magazines et dans les films à gros budget face à des acteurs tels que Johnny Depp et Harrison Ford.