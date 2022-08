La mort d’Anne Heche a jugé un accident par le coroner à la suite d’un accident de voiture – National

La mort de l’acteur hollywoodien Anne Heche a été qualifiée d’accidentelle, selon les résultats du coroner publiés mercredi.

Près de deux semaines après que Heche, 53 ans, a conduit sa voiture dans une maison de Los Angeles, il a été révélé qu’elle est décédée de l’inhalation et des brûlures à la suite de l’accident ardent, a déclaré le département du médecin légiste du comté de Los Angeles. Heche a également subi d’autres blessures, notamment une fracture du sternum due à un traumatisme contondant.

La date de la mort de Heche est répertoriée comme le 11 août dans le dossier du coroner. À l’époque, elle était maintenue sous assistance respiratoire pour don d’organes. Elle a été retirée de l’assistance respiratoire dimanche.

Un rapport d’autopsie complet est toujours en cours d’achèvement, a indiqué le bureau du coroner.

La semaine dernière, un représentant de Heche a déclaré que l’acteur souffrait d’une lésion cérébrale anoxique et était dans le coma. À l’époque, elle était dans un état critique et ne devrait pas survivre.

La police a également déclaré la semaine dernière que des tests sanguins auraient révélé que Heche avait de la drogue dans son système au moment de l’accident.

La police de Los Angeles n’a pas commenté le type de drogue que Heche aurait pris, affirmant que cela serait «déterminé par le deuxième test» – mais plusieurs sources, y compris le Los Angeles Times, ont rapporté le La substance suspectée est de la cocaïne.

Heche faisait autrefois l’objet d’une enquête policière pour conduite sous influence, mais ABC News a maintenant rapporté que le L’enquête a cessé le 12 août en raison de l’état de santé déclinant de l’acteur.

La mini-Cooper de Heche a rejeté hors de contrôle et a pénétré dans une maison du quartier de Mar Vista de Los Angeles le 5 août, ce qui a fait irruption de son véhicule et de la maison. Seul Heche a été blessé dans l’accident. La femme qui vivait dans la maison, qui était à la maison au moment de l’incident, s’en est sortie indemne avec ses animaux de compagnie.

Heche a remporté un Daytime Emmy Award en 1991 pour ses rôles de sœurs jumelles identiques dans le feuilleton NBC Un autre monde. Heche a également joué dans la comédie d’aventure de 1998 Six jours sept nuits avec Harrison Ford et a joué aux côtés de Demi Moore et Cher dans le téléfilm HBO Si ces murs pouvaient parler.

Elle est devenue la moitié du couple homosexuel le plus célèbre d’Hollywood à l’époque où elle sortait avec l’humoriste et actrice Ellen DeGeneres. Contre la volonté de son studio, Heche est sortie publiquement lors de la première du tapis rouge de 1997 pour un film catastrophe Volcan, Prendre DeGeneres comme son rendez-vous.

Le couple était ensemble depuis plus de trois ans avant que Heche ne mette fin à la relation.

Plus tard dans sa carrière, Heche a joué le rôle de membre senior de la Defense Intelligence Agency dans la série télévisée NBC. Le brave et est apparu sur l’émission de compétition Danser avec les étoiles Fin 2020.

Heche laisse dans le deuil ses deux fils, Atlas et Homer.

– avec des fichiers de Reuters.