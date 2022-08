La mort d’Al-Zawahri remet l’accent sur Al-Qaïda

WASHINGTON – Aucun groupe terroriste, pas même l’État islamique, n’a eu la notoriété et la reconnaissance immédiate du nom d’Al-Qaïda.

Mais le meurtre du chef du groupe, Ayman al-Zawahri, lors d’une frappe de drone de la CIA tôt dimanche marque un point d’inflexion crucial pour l’organisation mondiale. Huit de ses principaux dirigeants ont été tués au cours des trois dernières années, et on ne sait pas qui succèdera à al-Zawahri.

Pourtant, Al-Qaïda est présent dans plus de pays et compte plus de combattants au total qu’il n’en avait le 11 septembre 2001, lorsqu’il a attaqué les États-Unis. Certaines de ses franchises qui ont vu le jour depuis lors, en particulier en Somalie et dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, prennent de l’ascendant, saisissant des pans de territoire de gouvernements faibles et dépensant des millions de dollars pour de nouvelles armes, malgré les efforts d’une décennie pour les affaiblir et les contenir. .