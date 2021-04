L’attachée de presse de WHITE House, Jen Psaki, a déclaré que les images récemment publiées du meurtre par la police d’Adam Toledo, 13 ans, sont un rappel « effrayant » que la police américaine utilise souvent « une force inutile ».

Psaki a fait ces commentaires lors d’un point de presse vendredi matin, ajoutant qu’elle n’avait pas encore parlé au président Joe Biden et n’était donc pas sûre qu’il avait vu les images de la caméra corporelle de la fusillade ou non.

Psaki a fait ces commentaires lors d’un point de presse vendredi matin Crédit: AP

Les images de la fusillade de Toledo ont été publiées jeudi Crédit: Reuters

L’officier Eric Stillman, 34 ans, a été nommé officier responsable Crédit: Facebook

« Je dirai que pour ceux d’entre nous qui ont regardé cette vidéo, c’est certainement effrayant », a-t-elle déclaré aux journalistes vendredi.

«Et un rappel que dans tout le pays, il y a beaucoup trop de communautés où la violence a un impact … que trop souvent dans ce pays, les forces de l’ordre utilisent une force inutile, entraînant trop souvent la mort d’Américains noirs et bruns.

Eric Stillman, 34 ans, a été identifié comme l’officier responsable du meurtre de Toledo après une poursuite à pied à Chicago, le 29 mars.

Stillman est un vétéran de cinq ans du PD de Chicago qui n’avait encore jamais tiré avec son arme sur quelqu’un dans l’exercice de ses fonctions.

S’exprimant sur la fusillade, Psaki a réitéré le soutien de Biden au projet de loi de réforme de la police adopté par la Chambre, connu sous le nom de George Floyd Justice in Policing Act, qui est actuellement bloqué au Sénat américain.

« Le président, à nouveau, a répété à plusieurs reprises qu’il pensait que nous avions besoin d’une réforme de la police », a déclaré Psaki. « C’est ce qu’il dit qu’il demande au Congrès d’envoyer à son bureau. »

Psaki a ajouté que la Maison Blanche surveillait de près le déroulement de l’enquête indépendante sur la fusillade de Toledo.

Stillman a été mis en service administratif pendant que cette enquête est menée.

Son avocat a déclaré qu’il avait servi sa ville et son pays avec honneur et méritait d’être soutenu Crédit: COPA

Le PD de Chicago évite traditionnellement de nommer les officiers impliqués dans de telles fusillades, cependant, le nom, le numéro de badge, l’âge et la race de Stillman ont tous été détaillés dans un rapport d’enquête publié jeudi.

Des images de la caméra corporelle du moment où Stillman a ouvert le feu sur Toledo ont également été diffusées, huit dixièmes de seconde après lui avoir ordonné de lever les mains – un ordre que le garçon a suivi.

Les images ont provoqué des manifestations dans la Windy City pendant la nuit, alors que Toledo semble laisser tomber une arme de poing et placer ses mains en l’air lorsque Stillman décharge son arme à feu, frappant mortellement le garçon une fois dans la poitrine.

L’agent est ensuite vu effectuer une compression thoracique sur le jeune adolescent sur une période de deux minutes, mais en vain.

L’avocat de l’officier, Tim Grace, a déclaré que Stillman «a servi son pays et sa ville avec honneur et mérite notre soutien».

Grace a déclaré que Stillman était confronté à une décision mortelle en une fraction de seconde et pensait que Toledo était armé.

«Il existe des preuves irréfutables que les enveloppes de coquilles récupérées [the corner where Toledo and Roman were standing] correspondre à l’arme de poing qui était entre les mains du mineur lorsqu’il a été tragiquement abattu par l’officier », a-t-il déclaré.

« [Stillman] a été confronté à une situation de force mortelle et mortelle »et« n’a eu d’autre choix »que d’utiliser son arme à feu, a-t-il dit.

«L’officier n’avait aucun endroit pour se mettre à l’abri ou se cacher, l’arme était [orientated] dans sa direction et il n’a eu aucune autre option », a réitéré Grace.

Toldedo a été abattu après une course à pied le 29 mars Crédit: Document de la famille

Un petit mémorial est vu où Adam Toledo, 13 ans, a été tué par balle le mois dernier Crédits: Getty

Des manifestants défilent sur Michigan Avenue in the Loop après que la ville de Chicago a publié les images Crédit: AP

Depuis le moment où la police a déclaré que l’arme était visible pour la première fois sur des images de caméra portées sur le corps dans la main de Toledo, jusqu’au moment où l’officier a tiré avec son arme, il a duré huit dixièmes de seconde.

Les procureurs avaient initialement affirmé que Toledo avait une arme à feu dans la main droite quand il s’est retourné pour faire face à Stillman, cependant, a admis jeudi que l’avocat qui avait fait la réclamation n’avait « pas complètement informé lui-même ».

Des manifestations ont éclaté dans la Wind City jeudi après-midi et dans la nuit, avec des militants scandant « Il n’était qu’un enfant! ».

Les forces de l’ordre se préparent à d’autres manifestations vendredi.

Au milieu des troubles, la famille d’Adam Toledo a appelé au calme et à la paix.

«La mémoire d’Adam peut être honorée au mieux en s’abstenant de toute violence et en travaillant de manière constructive pour la réforme», a déclaré un communiqué publié par leurs avocats.

Plusieurs personnalités de l’application de la loi ont également sauté à la défense de Stillman, le chef de l’Union de la police de Chicago disant à CNN hier soir qu’il était « à 100% justifié » en abattant Toledo et avait agi « héroïquement ».

L’ancien chef de la police de Washington, DC et commissaire de police de Philadelphie, Charles Ramsey, s’est également entretenu jeudi avec CNN, qualifiant l’incident de «tragique» mais de «raisonnable».

Pendant ce temps, Adeena Weiss Ortiz, une avocate de la famille Toledo, a déclaré qu’elle envisageait une action en justice contre l’officier.

«Si vous tirez sur un enfant non armé avec les bras en l’air, c’est un assassinat», a déclaré Ortiz au Chicago Sun-Times.