La mort d’ActiveTO montre comment la fête de rue d’une personne peut être l’embouteillage d’une autre personne

ActiveTO tel que nous le connaissions est finalement mort mercredi, mais les couteaux qui sortent de son cadavre sont là depuis longtemps.

Alors qu’il gisait mort sur le sol de la réunion du conseil municipal de cette semaine, avec un rapport incontesté du personnel des services de transport recommandant de ne pas fermer régulièrement le week-end et de passer à la place à un nombre limité de fermetures en tant qu ‘«événements spéciaux». Peut-être un, peut-être plus – qui sait ! Rien de tout cela n’est clair, mais c’est maintenant transformé en un exercice de relations publiques (sans jeu de mots) pour la ville plutôt qu’en quelque chose d’utile pour les résidents.

Le rapport d’ActiveTO a également déclaré que la programmation de Bayview Avenue et The Meadoway ActiveTO devrait se poursuivre, cette dernière étant une insulte condescendante aux Torontois. Le Meadoway, dans le corridor hydroélectrique Gatineau de Scarborough, est une infrastructure permanente, sans aucun changement pour ActiveTO. Enfin, les services de transport ont annulé une proposition visant à céder une ou deux des nombreuses voies de Lake Shore aux piétons et aux cyclistes – un compromis – en disant essentiellement que c’était trop complexe à réaliser.

Les patios de CaféTO sont extrêmement complexes et répartis dans toute la ville, mais ceux-ci ont facilement continué avec la bénédiction du maire malgré la disparition des pressions pandémiques, ce qui justifiait la mort d’ActiveTO. CaféTO gagne de l’argent, contrairement à ActiveTO. Il est difficile de prendre ces rapports, le personnel et les élus au pied de la lettre quand il y a ce genre d’hypocrisie politisée.

En parlant de complexité, d’éclairage au gaz et de double langage des relations publiques, les fontaines et les toilettes ont de nouveau été évoquées lors de la même réunion du conseil et le maire a vanté sa nouvelle initiative pour « moderniser » nos parcs quand il veut simplement dire entretien de base et démodé et état de bon état. C’est la huitième année de la mairie de John Tory et cela est proclamé comme une sorte de vision révolutionnaire pour les fonctions humaines fondamentales et la dignité.

Il ne devrait pas être difficile de faire quelque chose que d’autres villes font sans effort, et de faire des choses que les gens aiment et apprécient, mais avec quelque chose comme ActiveTO, les couteaux pour cela venaient aussi de l’extérieur de l’hôtel de ville.

Il y a deux semaines, le président des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro, a écrit une lettre à Tory et au reste du conseil demandant qu’ActiveTO sur le boulevard Lake Shore Ouest soit annulé car il était difficile pour les fans de se rendre aux matchs – bien que le Rogers Centre soit l’un des les sites sportifs les plus connectés au transport en commun en Amérique du Nord.

La lettre ressemblait à une note de service entre les employés de Rogers Communications. Rogers est propriétaire des Jays et Tory est sur une provision de 100 000 $ par an en tant que conseiller du Rogers Control Trust malgré son salaire de maire et étant un homme d’une richesse héritée considérable. Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré.

À son apogée à l’été 2020, la ville affirme que 36 000 cyclistes et piétons ont utilisé Lake Shore West. L’assistance moyenne à un match des Jays cette année est d’un peu moins de 29 000 personnes. En 2019, avant ActiveTO, il était inférieur à 22 000. Quand c’est une équipe gagnante, comme c’est le cas maintenant, les fans viendront malgré tout.

Ce nombre de 36 000 était impressionnant, mais il a diminué, non pas parce qu’il n’était pas populaire, mais parce que les services de transport ont cessé de le faire tous les week-ends, optant plutôt pour un horaire bon gré mal gré que personne ne pouvait prévoir, ou fermant pendant une journée au lieu de tout le week-end. Personne ne savait quand c’était et les plans ne pouvaient pas être faits. Si ce ministère, longtemps hostile aux Torontois qui ne conduisent pas de voitures, voulait qu’il échoue, c’est ainsi qu’il le saboterait.

Chaque fois que les Jays jouent, ou que les Leafs, les Raptors ou le TFC, il y a un embouteillage. Selon Mark Shapiro, nous devrions annuler ces jeux, ou les programmer beaucoup moins, afin de nous assurer que d’autres personnes qui ne sont pas dans le sport et qui veulent conduire dans et à travers le noyau, peuvent le faire facilement.

Shapiro s’opposera-t-il maintenant lorsque les rues autour du ‘Dome sont fermées pour les matchs des Jays, comme c’est souvent le cas?

Je doute qu’il le fasse, et qu’il ne le devrait pas non plus. Cela nous amène à la question de savoir pourquoi et pour qui Toronto : exactement ce genre de chose. C’est pour vivre nos vies, pour inonder les rues en fête et créer des embouteillages incroyables lorsque les Jays remportent le fanion ou la série. C’est pour les festivals, les fêtes de rue, les marathons, les marches de protestation et la construction d’une ville vivable, abordable et humaine. Mais ici, nous nous heurtons souvent les uns aux autres.

Les Torontois adorent les choses qui ferment les rues ou font du bruit quand c’est pour eux, mais détestent quand ce n’est pas leur fête. Mon préféré, Pride, est le cauchemar de quelqu’un d’autre, comme le spectacle aérien l’est pour beaucoup de gens – un événement que des centaines de milliers d’autres personnes apprécient. L’Indy, Caribana, Taste of the Danforth, les différentes courses sur route et tous les matchs des Jays, Leafs, Raptors ou TFC – tous sont aimés par certains et détestés par d’autres pour les inconvénients et le bruit qu’ils créent. C’est la vie dans la grande ville.

Toronto doit grandir et agir comme telle.

