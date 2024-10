La mort choquante de Liam Payne, ancien membre des One Direction, suscite une vague de chagrin et de questions

CNN

Plus d’une heure après le coucher du soleil à Buenos Aires mercredi, une camionnette rouge a reculé contre une porte latérale de l’hôtel quatre étoiles CasaSur Palermo pour évacuer le corps de l’ancien membre du groupe One Direction, Liam Payne, des lieux.

Payne, 31 ans, est décédé plus tôt dans la journée après être tombé du troisième étage de l’hôtel, selon un communiqué de la police de Buenos Aires.

Le personnel de l’hôtel avait demandé une aide urgente à la police peu avant la chute de Payne, selon un appel au 911 obtenu par Todo Noticias, la filiale locale de CNN. « Nous avons un client qui est submergé par la drogue et l’alcool », a déclaré le directeur de l’hôtel lors de l’appel. « Il brise les choses. Il détruit toute la pièce.

Le directeur a déclaré qu’il fallait « qu’on nous envoie quelqu’un de toute urgence », car le personnel ne savait pas « si la vie du client était en danger ».

Le personnel de l’hôtel ne pouvait pas entrer dans la chambre où le client séjournait « depuis deux ou trois jours », a indiqué le directeur lors de l’appel.

Jeudi, le ministère public argentin a déclaré dans un communiqué qu’il enquêtait sur le cas de Payne et que « tout indique que le musicien était seul au moment de la chute et qu’il vivait une sorte d’épisode dû à la toxicomanie ».

Mercredi, la police de Buenos Aires avait déclaré dans un communiqué La presse associée que Payne « avait sauté du balcon de sa chambre », sans expliquer comment cette conclusion avait été tirée ni si le saut était intentionnel. La police a déclaré dans un communiqué précédent qu’elle s’était précipitée à l’hôtel en réponse à un appel d’urgence peu après 17 heures, heure locale, avertissant d’un « homme agressif qui pourrait être sous l’influence de drogues ou d’alcool ».

Lorsqu’il a été joint par CNN jeudi, Pablo Policicchio, directeur des communications de la police de Buenos Aires, a refusé de clarifier la déclaration fournie à AP et a renvoyé CNN au bureau du procureur pour plus d’informations.

Les blessures de Payne suggèrent qu’il n’était peut-être pas pleinement conscient au moment de sa chute, suggère le rapport du procureur. « En raison de la position dans laquelle le corps a été retrouvé et des blessures causées par la chute, il est présumé que Payne n’a pas adopté une posture réflexive pour se protéger et qu’il est peut-être tombé dans un état d’inconscience semi ou totale », peut-on lire.

Le rapport du procureur ajoute qu’une série de substances ont été saisies dans la chambre d’hôtel de Payne à Buenos Aires, ce qui pourrait « indiquer une situation antérieure de consommation d’alcool et de drogues ».

Alors que l’enquête se poursuit, le bureau du procureur a déclaré que les déclarations de cinq témoins avaient été recueillies pour reconstituer ce qui s’est passé dans les heures précédant la mort de Payne. Le procureur chargé de l’enquête, Marcelo Roma, a confirmé que le rapport d’autopsie préliminaire avait déterminé que la mort de Payne était due à un « polytraumatisme » ou à un « polytraumatisme ». plusieurs blessures graveset « hémorragie interne et externe » suite à la chute.

Des photos de la chambre d’hôtel de Payne, publiées par la police de Buenos Aires, montraient une télévision brisée. Les autorités enquêtent actuellement sur les circonstances de sa mort et procèdent à une autopsie, a déclaré à Todo Noticias Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État.

« Nous avons le cœur brisé. Liam vivra à jamais dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse », a déclaré la famille de Payne dans un communiqué à CNN. « Nous nous soutenons du mieux que nous pouvons en tant que famille et demandons de l’intimité et de l’espace en cette période horrible. »

Les fans ont commencé à se rassembler devant l’hôtel à l’annonce de sa mort mercredi, organisant une veillée en l’honneur du musicien populaire, les circonstances de sa mort faisant toujours l’objet d’une enquête. Alors que des hordes de spectateurs et de journalistes étaient rassemblés dans la rue devant l’hôtel, une camionnette des pompiers s’est garée aussi près que possible de la porte de sortie, apparemment pour empêcher les autres de voir la scène pendant que les intervenants travaillaient. Dans sa mort, Payne a bénéficié d’une intimité qui lui était rarement accordée dans la vie.

One Direction a été assemblé par le producteur Simon Cowell après avoir vu Payne et quatre autres jeunes hommes talentueux – Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan – auditionner pour la version britannique de « The X-Factor ». Individuellement, ils n’étaient pas assez bons, pensa Cowell.

Il s’est avéré qu’ensemble, ils faisaient sensation.

Appelés 1D par leurs fans, ils sont devenus un phénomène mondial en tant que premier groupe à faire débuter ses quatre premiers albums au n°1 du classement. Panneau d’affichage 200. Leur énorme base de fans, surnommée Directioners, a propulsé le groupe pop à plus de 50 millions de disques vendus avant que les membres ne se séparent pour poursuivre une carrière solo. Ils étaient connus pour des chansons comme « What Makes You Beautiful », « Best Song Ever » et « Story of My Life ».

Payne a déjà parlé du poids mental de la célébrité.

« Je ne pense pas que je lutte dans le sens de ce à quoi on pourrait naturellement penser lorsque je marche dans la rue avec tout le monde qui m’arrête », a-t-il déclaré. Esquire Moyen-Orient en 2019. « Je veux dire, cela arrive parfois, mais c’est principalement mentalement que l’on lutte avec cela. Il s’agit de se préparer et de toujours savoir qu’on pourrait être photographié.

Malik a été le premier à quitter le groupe en 2015. Les autres ont emboîté le pas.

CNN a contacté les anciens camarades du groupe de Payne et Cowell pour obtenir leurs commentaires. Jeudi matin, aucun n’avait fait de déclaration publique.

Dans les heures qui ont suivi l’annonce de sa mort, les hommages ont afflué de la part de personnes qui connaissaient Payne depuis le début de sa célébrité adolescente.

« Je me souviens de lui à l’âge de 14 ans, arrivant pour une audition sur X Factor et nous époustouflant en chantant Sinatra », a écrit l’ancien présentateur de « X-Factor » Dermot O’Leary sur Instagram, partageant une photo de lui et d’un jeune Payne. sur scène. «Il adorait chanter. Il a toujours été une joie, il avait du temps pour tout le monde, il était poli, reconnaissant et toujours humble.

La chanteuse Rita Ora, qui a collaboré avec Payne en 2018 sur leur chanson « For You », a écrit sur sa page X jeudi qu’elle « aimait tellement travailler avec lui – c’était une telle joie d’être là sur et en dehors de la scène ».

Lors de son concert au Japon mercredi soir, Ora a rendu hommage à Payne en interprétant « For You », semblant avoir les larmes aux yeux tout au long de la chanson, vidéo images des concerts. À un moment donné, Ora a déclaré au public : « Je ne peux même pas chanter ça maintenant » avant de s’asseoir sur scène et de mettre sa tête dans ses mains. Une photo d’Ora et Payne ensemble dans le studio est apparue sur l’écran derrière elle.

Anne Twist, la mère de l’ancien membre du groupe Styles, a posté un emoji au cœur brisé sur Instagram, écrivant : « Juste un garçon… »

Les fans sur les réseaux sociaux ont exprimé leur choc et leur chagrin de perdre ce que beaucoup ont décrit comme une figure emblématique de leur jeunesse – se souvenant de leurs années en tant que fervents fans.

« (One Direction) signifiait beaucoup pour moi parce que j’étais à un stade (de ma vie) où je voulais faire partie de quelque chose de plus grand, et One Direction et être Directioner, c’était ça pour moi », a déclaré Yamila Zacarias, une femme de 25 ans. Fan de 12 ans à la veillée devant l’hôtel Payne à Buenos Aires.

Derrière elle, des fans en deuil ont allumé des bougies et ont chanté la chanson des One Direction « Infinity ».

D’autres artistes ont également exprimé leur chagrin et leurs condoléances, notamment le producteur Zedd et l’auteur-compositeur-interprète Charlie Puth.

« Je suis sous le choc en ce moment », a écrit Puth sur Instagram. « Liam a toujours été si gentil avec moi. Il a été l’un des premiers artistes majeurs avec qui j’ai travaillé. Je ne peux pas croire qu’il soit parti.

Payne avait partagé des photos non datées d’Argentine sur ses comptes de réseaux sociaux ces derniers jours. Il a également été vu assister au concert de son ancien coéquipier Horan à Buenos Aires le 2 octobre, selon vidéos publié sur les réseaux sociaux à partir de l’émission.

Payne a sorti son premier album solo en 2019 intitulé « LP1 ». L’année dernière, il a annoncé des projets pour un nouvel album et une tournée qui ont eu lieu plus tard. reporté après que Payne ait souffert d’une infection rénale.

Il avait parlé ouvertement de ses luttes passées contre la toxicomanie et parlé être sobre pendant six mois dans une vidéo partagée sur YouTube à l’été 2023.

« C’est bien d’être dans cette position », avait-il déclaré à l’époque. «Je n’ai définitivement plus besoin de ces choses. La fête est finie.

Il a également remercié son ancienne partenaire Cheryl Cole, avec qui il a eu un fils de 7 ans nommé Bear, de lui avoir donné la « liberté » et le soutien nécessaire pour se rétablir à l’époque.

Au printemps dernier, Payne a sorti la chanson «Des larmes.»

« Je pense toujours aux images autant qu’aux sons lorsque je fais de la musique », a déclaré Payne dans un vidéo de lui enregistrant la chanson. « Les sentiments que me procurent ces accords et différentes choses, chacune de ces chansons est une histoire de ma vie. »

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires. Mauricio Torres, Stefano Pozzebon, Sol Amaya et Edward Szekeres de CNN ont contribué au reportage.

Note de l’éditeur : De l’aide est disponible si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale.

Aux États-Unis : appelez ou envoyez un SMS au 988, la ligne de vie Suicide & Crisis.

À l’échelle mondiale : l’Association internationale pour la prévention du suicide et Befrienders Worldwide disposent des coordonnées des centres de crise du monde entier.