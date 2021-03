La mort brutale de George Floyd a déclenché un jugement de justice raciale. Un officier impliqué est jugé ce mois-ci. Ce que vous devriez savoir.

Minneapolis se prépare pour le procès de ce mois-ci de Derek Chauvin, l’ancien policier accusé de la mort de George Floyd, qui a conduit à des manifestations dans tout le pays et appelle à mettre fin aux brutalités policières l’été dernier.

Le 25 mai, Chauvin a été vu sur une vidéo à genoux sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors que Floyd criait qu’il ne pouvait pas respirer. Floyd, accusé d’avoir utilisé un faux billet de 20 dollars, a été menotté et épinglé au sol par trois agents lors de l’arrestation. Chauvin a continué à presser son genou dans le cou de Floyd quelques minutes après qu’il soit devenu insensible alors que des passants demandaient à plusieurs reprises aux agents de vérifier le pouls.

Chauvin et trois autres officiers ont été licenciés un jour après la mort de Floyd et ont été inculpés la semaine suivante.

Le nom de Floyd est devenu un cri de ralliement alors que les manifestations se sont étendues à plus de 1700 villes et villages dans les 50 États et dans le monde.

À Minneapolis, des milliers de manifestants ont exigé que les officiers soient tenus pour responsables et ont appelé à une réforme de la police. Bien que de nombreuses manifestations aient été pacifiques, des commerces ont été pillés plusieurs nuits et un poste de police a été incendié.

Le mois dernier, les responsables de la ville ont commencé à solidifier les plans de sécurité et à établir un périmètre de sécurité autour de l’hôtel de ville, des bâtiments voisins et du palais de justice où la sélection du jury débutera lundi. Les rues seront fermées, les entreprises seront bouclées et les troupes de la Garde nationale et des centaines d’agents des forces de l’ordre seront en place en prévision de troubles potentiels pendant le procès, qui doit commencer le 29 mars.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré que le procès augmentera probablement les traumatismes pour beaucoup, d’autant plus que le verdict approche, et que la sécurité sera une priorité absolue.

«Nous pensons qu’il nous incombe d’honorer l’ampleur de ce moment et de veiller à ce que nos familles dans cette ville se sentent en sécurité», a déclaré Frey.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le procès de Derek Chauvin:

Quand commence le procès de Derek Chauvin?

La sélection du jury doit commencer lundi. L’accusation et la défense devraient commencer leurs déclarations liminaires le 29 mars.

De quoi Chauvin est-il accusé?

En mai, Chauvin a été accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable, mais il pourrait faire face à des accusations supplémentaires.

Une cour d’appel examine la demande des procureurs de rétablir une accusation de meurtre au troisième degré contre Chauvin. Ce chef d’accusation a été rejeté en octobre par le juge Peter Cahill, qui a déclaré que l’accusation ne s’appliquerait que si un accusé mettait plusieurs personnes en danger et que quelqu’un décédait. (Selon la loi du Minnesota, le meurtre au troisième degré implique « la perpétration d’un acte éminemment dangereux pour autrui et la manifestation d’un esprit dépravé »).

Les trois autres anciens officiers impliqués – Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao – sont accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable. Ils doivent être jugés ensemble en août.

Chauvin a déposé une caution de 1 million de dollars en octobre et a été libéré de la prison d’État.

Chauvin fait également face à une enquête fédérale et à une poursuite civile

Ce n’est pas la seule fois où Chauvin peut faire face à des répercussions juridiques liées à la mort de Floyd.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête en mai pour savoir si Chauvin et les autres officiers avaient violé les droits civils de Floyd. La semaine dernière, de nouveaux témoins ont été appelés et un nouveau grand jury a été constitué dans cette enquête, selon le Star Tribune et le New York Times.

Les avocats représentant la famille de Floyd ont intenté une action civile en juillet devant un tribunal fédéral contre Chauvin, les autres officiers et la ville de Minneapolis. Le procès prétend que les agents ont utilisé une force excessive et violé les droits constitutionnels de Floyd et que la ville est responsable parce qu’elle n’a pas correctement formé les agents.

George Floyd n’est pas seul:« Je ne peux pas respirer » prononcé par des dizaines dans des prises de police mortelles à travers les États-Unis

‘Il ne la verra jamais grandir’:George Floyd pleuré par les enfants, la famille, les amis et les étrangers

Comment les gens peuvent-ils regarder le procès?

Le procès de Chauvin sera retransmis en direct sur Court TV, qui sera le seul réseau avec des caméras dans la salle d’audience.

Les enregistrements visuels et audio ne sont généralement pas autorisés dans les salles d’audience du Minnesota sans l’autorisation d’un juge. Cahill a confirmé sa décision de retransmettre en direct le procès en décembre en raison de l’immense intérêt mondial pour l’affaire et de l’espace limité du palais de justice.

Deux membres des médias seront autorisés à entrer dans la salle d’audience. Le réseau USA TODAY envoie une équipe de journalistes que vous pouvez suivre sur Twitter pour des mises à jour au début du procès: Tami Abdollah, Eric Ferkenhoff, Trevor Hughes, Clarissa Baker et N’dea Yancey-Bragg.

Où est le procès?

Le procès aura lieu dans la tour des tribunaux du centre du gouvernement du comté de Hennepin, au centre-ville de Minneapolis. Le bâtiment, qui a été le théâtre de multiples manifestations, est entouré de barbelés et de barrières en béton.

Chauvin sera tenté séparément de respecter les restrictions de distanciation sociale physique pendant la pandémie de coronavirus, selon un ordre de Cahill.

Seules les personnes ayant des informations d’identification approuvées seront autorisées à entrer dans la salle d’audience, y compris un membre des familles Floyd et Chauvin, selon un ordre que Cahill a publié lundi.

« Cette année a été profondément douloureuse et émouvante pour tous les membres de la famille Floyd, dont beaucoup avaient l’intention d’être dans la salle d’audience pour assister à ce procès », ont déclaré les avocats de la famille Ben Crump et Antonio Romanucci dans un communiqué. déclaration Mardi. « Bien qu’ils comprennent les raisons du juge de limiter la présence dans la salle d’audience, la famille est naturellement déçue par cette décision. »

Quelles manifestations sont prévues?

Plus d’une douzaine de groupes militants, dont Black Lives Matter Minnesota et Communities United Against Police Brutality, planifient une manifestation devant le palais de justice lundi, à partir de 8h30 CST, a rapporté KARE 11.

« Le peuple demande justice pour toutes les vies volées. Condamnez tous les flics tueurs », a déclaré la coalition dans un communiqué. « Derek Chauvin représente ce qui ne va pas avec la police à Minneapolis et dans ce pays, et il est maintenant temps de demander justice pour George Floyd et d’établir un précédent en recherchant justice pour chaque vie volée. »

Le George Floyd Global Memorial organisera une réunion avec les chefs religieux à George Floyd Square à 8 heures du matin CST, se terminant par une veillée aux chandelles à 18 heures, dont certaines seront retransmises en direct, selon le site Web du groupe.

Comment on est venu ici? Une chronologie des événements qui ont conduit à un tollé national après la mort de George Floyd

La police est-elle jugée dans d’autres meurtres très médiatisés de Noirs américains?

La mort de Floyd était l’un des nombreux incidents de violence très médiatisés contre les Afro-Américains – presque tous impliquant la police, tous sauf un mortel.

Au milieu des manifestations à l’échelle nationale, d’autres policiers et chefs de police ont été licenciés, démissionnés ou inculpés; les États et les villes ont annoncé qu’ils coupaient le financement des services de police et criminalisaient l’utilisation de moyens de contention mortels; et les législateurs fédéraux ont présenté un projet de loi de révision générale de la police portant le nom de Floyd.

Plusieurs grands jurys ont refusé de porter des accusations contre des officiers accusés d’avoir tué des Noirs non armés.

Les manifestations ont débuté dans le Kentucky après qu’aucun policier de Louisville n’ait été accusé d’avoir tué Breonna Taylor lorsqu’ils ont tiré avec leurs armes dans son appartement l’année dernière. . À New York, les grands jurés ont refusé de porter un acte d’accusation contre des officiers impliqués dans la mort de Daniel Prude, 41 ans, décédé à Rochester.

Contribuer: The Associated Press

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg