La mort apparente du chef de Wagner, Progijine, renforce le pouvoir de Poutine, selon Bolton

La mort apparente d’Evgueni Prigojine, le chef de la société mercenaire privée russe Wagner Group, donne probablement au président russe Vladimir Poutine une emprise plus stricte sur son pays, a déclaré à CNBC un ancien conseiller américain à la sécurité nationale.

Prigozhin figurait sur la liste des passagers d’un avion impliqué dans un accident mortel mercredi dans la région de Tver en Russie, à l’extérieur de Moscou.

« Mon propre sentiment est le suivant [incident] Cela renforce probablement considérablement la main de Poutine en Russie », a déclaré jeudi John Bolton, qui a été conseiller à la sécurité nationale sous l’administration Trump, à Dan Murphy de CNBC.

« Je n’ai jamais cru à l’argument selon lequel la mutinerie d’il y a deux mois représentait une menace réelle et directe pour Poutine. Je pense que sa position était affaiblie, mais maintenant je pense qu’elle est plus forte », a déclaré Bolton, faisant référence à l’éphémère rébellion par Prigozhin et son contingent Wagner contre le gouvernement russe, qui a eu lieu les 23 et 24 juin.