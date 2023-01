La mort accidentelle de la princesse Diana truquée, le prince Harry dit qu’il y a longtemps cru

“J’ai juste refusé d’accepter qu’elle soit partie”, a déclaré Harry à Anderson Cooper lors d’une apparition sur CBS dimanche pour l’émission “60 Minutes”, admettant qu’il avait cru une fois que sa mère n’était pas morte et avait “décidé de disparaître pendant un certain temps”.

LONDRES – Le prince Harry et son frère aîné, le prince William, ont cru pendant “de nombreuses années” que leur mère, la princesse Diana, avait peut-être simulé sa mort et reviendrait un jour dans leur vie, a révélé le duc dans une interview dimanche.

Diana a été tuée dans un accident de voiture en France en août 1997, alors que Harry avait 12 ans et William 15 ans. La princesse, qui était un sujet de fascination et d’examen par les tabloïds britanniques et les médias mondiaux, était traquée par des paparazzi dans les instants précédant sa mort.