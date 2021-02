«  LA MORT À LA PATRIARCHIE  »: Madonna s’en prend à la cabale sombre d’hommes qui tentent de «  couper sa force vitale  »

L’icône de la pop Madonna s’est plainte qu’un groupe d’hommes intrigants l’avait empêchée d’atteindre son plein potentiel, mais certains pensent que l’artiste extrêmement riche et prospère pourrait réagir de manière excessive.

«Le patriarcat continue d’essayer de m’écraser le cou avec leurs bottes lourdes, de couper ma force vitale et de me ravir la voix – Même ceux qui se disent artistes ………….. Vous savez qui vous sommes!!! MORT À LA PATRIARCHIE! Maintenant et pour toujours, » Madonna a tweeté, y compris une photo d’elle-même portant un diadème scintillant.

Le patriarcat continue d’essayer de m’écraser le cou avec leurs bottes lourdes, de couper ma force vitale et de m’emporter la voix – Même ceux qui se disent artistes ………….. Vous savez qui vous êtes !!! MORT À LA PATRIARCHIE! Maintenant et pour toujours. #riskwhatyouvalue #valuewhatyourisk pic.twitter.com/A5BtfIIFNR – Madonna (@Madonna) 20 février 2021

Elle n’a pas semblé expliquer ce qu’elle entendait par le message, ni ce qui a provoqué la diatribe. Ses tweets des jours précédents ont été considérablement moins dramatiques. Le 14 février, elle posté une photo d’elle-même avec la légende: « Je suis [sic] mignon. »

L’explosion a déclenché des gémissements de la part des utilisateurs de médias sociaux qui ont souligné sa valeur nette estimée à 850 millions de dollars.

«Je suis un multimillionnaire opprimé! Arrêtez de m’oppresser les hommes! lire un facétieux réponse.

Respectueusement … Votre valeur nette est proche d’un milliard de dollars, vous avez des dizaines de millions de fans et de personnes alignées pour entendre ce que vous avez à dire. Je ne sais pas pourquoi vous pensez être opprimé, vous vivez dans le luxe et le privilège dans une tour d’ivoire. – Craig nunyadambidnes (@cyberdeathninja) 20 février 2021

Un commentateur argumenté cette «À moins de diriger un pays», Madonna a vécu une vie plus privilégiée que la plupart ne le sauront jamais. «En quoi ce patriarcat imaginaire étouffe-t-il votre voix et votre expression? Comment? »

Cependant, Madonna n’était pas sans ses partisans. Un utilisateur Twitter qui identifié comme un «Femme d’expérience trans» a exprimé sa solidarité avec la chanteuse et a juré de rester côte à côte avec elle contre «Le patriarcat».

L’artiste célèbre n’est pas étranger à la controverse sur les réseaux sociaux. En juin 2019, elle s’est retrouvée dans l’eau chaude après avoir exprimé sa colère à propos d’un profil du New York Times sur elle-même, comparant le temps qu’elle a passé avec l’auteur de l’article à être « violé. »

Aussi sur rt.com Madonna a critiqué pour avoir « banalisé » les abus sexuels après avoir comparé le profil du NYT sur elle au viol

