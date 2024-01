La morosité française assombrit les JO de Paris, à six mois du début

Paris (AFP) – Les querelles politiques, les grognes persistantes sur le prix des billets et les perturbations dans la vie quotidienne détériorent l’ambiance à l’approche des Jeux olympiques de Paris en juillet, ce que les organisateurs imputent au pessimisme typiquement français.

Plusieurs annonces récentes ont conduit à une recrudescence de la publicité négative pour le méga-événement sportif qui débutera dans six mois seulement et attirera des milliards de téléspectateurs.

De nombreux Parisiens ont été consternés en décembre par l’annonce selon laquelle le prix des billets de transport allait doubler pendant la durée de l’événement et qu’ils devraient travailler à domicile pour libérer des places dans les métros et les bus très fréquentés.

Le dévoilement des mesures de sécurité prévues a conduit à affirmer que certaines parties de la ville seraient confrontées à des confinements de type Covid, tandis qu’une controverse a éclaté sur l’impact environnemental d’une tour des juges sur le site de surf en Polynésie française.

Pour couronner le tout, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, et le gouvernement centriste du président Emmanuel Macron se sont publiquement disputés après qu’Hidalgo a affirmé que les améliorations prévues dans les transports parisiens ne seraient “pas prêtes”.

“Il y a eu une succession de sujets mal traités du point de vue de la communication”, estime Philippe Moreau Chevrolet, maître de conférences en communication à Sciences Po Paris et fondateur de l’agence MCBG Conseil PR.

“Au lieu de convaincre les gens de soutenir les Jeux, ils ont créé la méfiance”, a-t-il déclaré à l’AFP.

L’association française des hôteliers et restaurateurs a publié une déclaration inhabituelle au début du mois, condamnant les politiciens français pour leurs annonces « anxiogènes » autour des Jeux et les exhortant à se rassembler.

“De manière générale, nous invitons vivement toutes nos autorités publiques, collectivement et solidairement, à s’exprimer de manière positive et responsable”, ajoute le communiqué.

D’autres plaintes récentes portent sur les travaux de construction qui encombrent quotidiennement la circulation autour de la capitale, tandis que le ressentiment persiste à propos de la gestion de la vente des billets l’année dernière, qui a vu de nombreux locaux se faire exclure.

Paris connaîtra “les prix des billets les plus chers dans une arène d’athlétisme que nous ayons vu lors des Jeux Olympiques”, a déclaré le président de World Athletics, Sebastian Coe, en décembre. Coe, qui a supervisé les Jeux olympiques de Londres en 2012, a ajouté qu’il craignait que les familles de certains athlètes ne puissent y assister.

– Des dénigrements aux Jeux olympiques ? –

Les organisateurs de Paris 2024 restent convaincus que des spectacles tels que le beach-volley devant la Tour Eiffel, la baignade dans la Seine ou le marathon dans les rues légendaires de la capitale remonteront le moral une fois la flamme allumée le 26 juillet.

Ils font une distinction entre les débats médiatiques et politiques, souvent bruyants et en quête d’attention, et l’opinion publique au sens large.

Une enquête du groupe Odoxa pour RTL en novembre indiquait que 65 pour cent des Français étaient favorables aux Jeux, soit une baisse de 11 points en deux ans mais une large majorité toujours positive.

En région parisienne, un peu plus de la moitié des personnes y sont favorables.

Les organisateurs soulignent également les préparatifs ordonnés, ainsi que leur maîtrise budgétaire par rapport aux autres éditions modernes.

La plupart des infrastructures sportives sont terminées. Le village des athlètes est presque prêt à être aménagé. Les extensions cruciales des lignes de métro et de train seront prêtes à temps, insistent-ils.

“Et si tout se passait bien ?” », titrait en début d’année le journal de gauche Libération.

“La France est prête pour les Jeux olympiques… mais étant donné l’ambiance morose du pays et ses dirigeants impopulaires, il n’y a aucun signe de ferveur populaire”, ajoute-t-il.

Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris, a critiqué le “bashing olympique” dans les médias et l’ancien champion de canoë est désespéré de la tendance de ses compatriotes à voir le mauvais côté.

“Nous aimons regarder ce qui ne va pas, nous concentrer sur les choses qui ne sont pas à leur place, nous concentrer sur nos points faibles, alors que certains pays aiment mettre en valeur leurs qualités et leurs atouts”, a-t-il déclaré ce mois-ci à la radio France Inter.

– ‘Pas inhabituel’ –

Jennifer Minner, universitaire à l’Université Cornell, aux États-Unis, qui étudie les grands événements internationaux, affirme que les locaux grincheux sont une caractéristique fréquente de cette situation.

“J’ai constaté que le pessimisme n’est pas inhabituel juste avant l’organisation d’un ‘méga-événement’, surtout lorsque les réalités de l’organisation deviennent plus évidentes”, a-t-elle déclaré à l’AFP.

L’anxiété liée à la performance est également naturelle pour chaque hôte des Jeux Olympiques alors qu’il se prépare à montrer le meilleur d’eux-mêmes au reste de la planète.

Des enquêtes montrent que les Français sont très nerveux face à un problème de sécurité, notamment lors de la spectaculaire cérémonie d’ouverture prévue sur la Seine.

“Il est possible qu’une fois les Jeux lancés, si tout se passe bien, les gens se mettent dans l’esprit des Jeux”, a ajouté Moreau Chevrolet.

