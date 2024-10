La monture rare World Of Warcraft revient, mais cela vous coûtera 90 $

Blizzard lance une monture très recherchée pour le 20e anniversaire de World of Warcraft, mais elle s’est avérée être la monture la plus chère du jeu à ce jour. Le Brutosaure doré du commerçant n’est que la deuxième monture Brutosaure publiée par Blizzard, et elle coûte 90 $.

Le kit du Gilded Brutosaur n’est pas seulement joli, car il est également doté de fonctionnalités intégrées, vous permettant de consulter votre courrier ou vos enchères lors de vos déplacements. L’ensemble de harnais doré a pour thème le 20e anniversaire de WoW, serti de pierres précieuses qui représentent chacune des extensions du MMORPG.

La monture Brutosaure Doré

La nouvelle monture n’est que la deuxième fois que WoW propose une monture Brutosaure, après le Brutosaure Mighty Caravan ajouté à Battle for Azeroth, qui est également devenu tristement célèbre pour son prix élevé. Le Mighty Caravan Brutosaur pouvait être acheté avec de l’or au lieu de l’argent réel, mais le coût était élevé : 5 millions d’or.

Les joueurs ont la possibilité d’acheter des jetons WoW, qui peuvent être utilisés pour échanger de l’or en jeu contre du crédit Battle.net. Cependant, le Les jetons sont rapidement épuisés cette semaine alors que les joueurs se sont précipités pour encaisser le Brutosaure doré. Un seul jeton peut être encaissé pour 15 $ en crédit Battle.net, ce qui signifie que les joueurs devront en acheter six pour acheter le Brutosaure doré.

Même avec des prix gonflés en place, le Gilded Brutosaur semble être un peu moins cher en or que son prédécesseur, avec des joueurs s’attendre à payer environ 2,5 millions de jetons – lorsque davantage d’offre deviendra finalement disponible.

Dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de WoW, le Brutosaure doré ne va pas rester éternellement. page du magasin dit que la monture ne sera disponible que jusqu’au 6 janvier 2025.

La célébration verra également le retour de certaines des armures les plus emblématiques de WoW, peut-être en plus de Game Fuel.