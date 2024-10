La monture à 90 $ de World of Warcraft est si populaire que la maison de ventes aux enchères en jeu vend des jetons WoW

World of Warcraft de Blizzard n’est pas étranger aux produits cosmétiques coûteux en jeu, mais sa dernière monture super chère est si populaire qu’elle provoque une pénurie de jetons WoW dans la maison de ventes aux enchères en jeu.

La monture en question est le Brutosaure doré du commerçant, que vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessous.

Monture Brutosaure dorée du commerçant à 90 $ de World of Warcraft. Crédit image : Blizzard Entertainment.

Qu’a-t-il de si spécial et pourquoi cela coûte-t-il 90 $ ? Il est livré avec un harnais sur le thème du 20e anniversaire incrusté de pierres précieuses représentant les extensions de World of Warcraft. Mais au-delà de cela, il propose des systèmes réellement utiles que l’on ne trouve normalement pas sur les montures : il vous permet de consulter la maison de vente aux enchères du jeu et le courrier tout en parcourant le monde d’Azeroth via les personnages Morten et Killia chevauchant aux côtés de la bête.

La décision de Blizzard de ne la rendre disponible à l’achat que temporairement alimente la popularité de la monture. Il prévoit de le retirer de la boutique World of Warcraft le 6 janvier 2025, afin que les joueurs sachent qu’il ne leur reste que quelques mois avant qu’il ne disparaisse (potentiellement) pour toujours.

Pour mettre en contexte le coût de cette monture, c’est le même prix que l’édition de luxe de la dernière extension de World of Warcraft, The War Within, ou environ un abonnement d’une demi-année au MMO de longue date.

Le support vous permet de consulter la maison de vente aux enchères et le courrier lors de vos déplacements. Crédit image : Blizzard Entertainment.

Pourtant, certains joueurs disent que le Brutosaure doré du commerçant est une bonne affaire à 90 $, et c’est parce que sa valeur en jetons WoW se compare avantageusement aux cinq millions d’or du jeu que les gens ont payés pour la version originale de cette monture lorsqu’elle a été vendue pour un prix limité. fois en 2018.

Les jetons WoW peuvent être échangés contre du Battle.net Balance, pas seulement du temps de jeu, ce qui signifie que les joueurs peuvent acheter indirectement tout ce que Blizzard vend contre de l’argent réel avec de l’or dans le jeu. Voici comment cela fonctionne : les joueurs peuvent acheter un jeton WoW auprès de Blizzard pour 20 $ et le conserver pour plus tard ou le mettre dans la maison de ventes aux enchères du jeu. Un autre joueur achètera ensuite ce jeton à la maison de vente aux enchères contre de l’or dans le jeu, puis l’échangera contre 15 $ de solde Battle.net (Blizzard prélève effectivement une taxe de 5 $ sur la transaction). Le solde Battle.net peut ensuite être utilisé pour acheter tout ce que Blizzard vend pour World of Warcraft contre de l’argent réel, y compris des montures à 90 $.

Cette méthode repose sur la vente de jetons WoW par les joueurs dans la maison de ventes aux enchères du jeu, et pour le moment, ils sont rares car de nombreux joueurs les récupèrent pour les utiliser pour acheter cette monture. Pour cette raison, les jetons WoW se vendent et leur prix en or a grimpé en flèche.

« Le jeton WoW de la maison de vente aux enchères est actuellement à court de jetons WoW car vous avez besoin de fournisseurs pour répondre à la demande, et il monte actuellement en flèche compte tenu du prix plafond de 3% toutes les 20 minutes », arasitar du rédacteur en chef. « WoW Token était à 200 000 sur NA. Il va probablement atteindre 400 000 dans peu de temps. »

Au moment de la publication de cet article, un jeton WoW coûte 335 171 pièces d’or sur les serveurs américains. Vous avez besoin de six jetons WoW achetés à la maison de vente aux enchères pour échanger contre suffisamment de solde Battle.net pour vous permettre cette monture de 90 $ (6 x 15 $), ce qui signifie, au taux actuel, payer un peu plus de deux millions d’or. Le Brutosaure original coûtait cinq millions d’or.

Qu’est-ce que tout cela nous dit ? En tout cas, nous ne savions pas grand-chose de la communauté World of Warcraft. Au fil des années, les montures se sont révélées incroyablement populaires, quel que soit le prix d’achat. Le Brutosaure original, sorti en 2018 parallèlement à l’extension Battle for Azeroth, s’est également vendu comme des petits pains chauds. Les joueurs de World of Warcraft adorent leurs montures !

Pour Blizzard, c’est du rire jusqu’à la banque. Ou, comme l’a dit le rédacteur Chuckieshere: « Cette monture a probablement rapporté plus d’argent que StarCraft 2 pour 1/1000ème de l’effort. »

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].