La Montréalaise est la femme la plus rapide à atteindre le pôle Sud en ski

Caroline Côté est de retour à Montréal, déballant l’énormité de son dernier exploit.

Non seulement la skieuse de 36 ans s’est rendue seule au pôle Sud, mais elle l’a fait plus vite que n’importe quelle femme à skis avant elle, pulvérisant le précédent record de cinq jours.

“Je suis vraiment heureuse, de ne pas avoir battu ce record, mais simplement de ne jamais avoir arrêté l’expédition”, a déclaré Côté depuis la maison de ses parents à Longueuil, au Québec.

“Chaque matin, je sentais que c’était un défi majeur de chausser mes skis et de commencer la journée.”

Pendant 33 jours, elle a lutté contre de dangereux refroidissements éoliens, des conditions de voile blanc et le mal de l’altitude, tout en tirant un traîneau de 65 kilogrammes avec tout son équipement et sa nourriture.

Ce fut une randonnée exténuante de 1 138 kilomètres entre Hercules Inlet et le pôle Sud.

“La seule chose que je voulais faire était d’aller vite, de pouvoir me reposer, de pouvoir arriver à un bon repas, d’arriver à une bonne douche et d’être au chaud et en sécurité à la fin”, a-t-elle déclaré.

Côté est un athlète d’endurance et un explorateur polaire chevronné.

Bien qu’elle ait surmonté des problèmes avec ses skis et ses panneaux solaires, elle dit que rien ne l’a préparée à des semaines de solitude.

“J’avais besoin de très bons podcasts et de très bons livres audio. En écoutant des histoires sur des gens inspirants, j’ai pu skier toute la journée en pensant à autre chose que des kilomètres à faire”, a-t-elle déclaré.

La seule chose qu’elle attend avec impatience maintenant est de se reposer et de rattraper ce qu’elle a manqué, comme le dîner de Noël avec sa famille, alors qu’ils célèbrent le jalon de leur vie.