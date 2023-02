La montre tendance Vivomove de Garmin a un écran tactile “caché”

Lorsque vous pensez aux appareils portables Garmin, vous imaginez probablement les montres intelligentes de la société pour les coureurs : elles sont volumineuses, mais elles ont une construction durable et un GPS solide pour démarrer. Ces dernières années, cependant, la société a fait un effort pour diversifier son créneau de fitness avec une gamme de montres hybrides, dont certaines ont fait leurs débuts au CES 2022.

La dernière offre portable de Garmin, annoncée mercredi, est la Vivomove Trend à 270 $. La montre hybride est à la fois smartwatch et montre-bracelet élégante. Il a des aiguilles de montre, mais il y a aussi un affichage complet caché pour les alertes de notification et le suivi des activités. Selon Garmin, ces aiguilles de la montre “s’éloignent de manière dynamique”, ce qui facilite la visualisation des notifications intelligentes et des informations de surveillance de la santé, notamment la fréquence cardiaque, le sommeil, le suivi du stress et les niveaux d’oxygène dans le sang.

Garmin



Le mince Vivomove Trend est fabriqué avec du verre bombé, une lunette en acier inoxydable et un bracelet en silicone. Le groupe et les lunettes peuvent être échangés pour se mélanger et correspondre, selon Garmin. La montre est disponible en noir, argent, ivoire, or et gris. The Trend compte également Garmin Pay, ses solutions de paiement sans contact, dans sa liste de fonctionnalités.

Contrairement aux montres connectées, les montres hybrides sont conçues pour être plus discrètes avec leurs éléments numériques. Grâce en partie à leurs écrans plus petits, les montres hybrides ont tendance à avoir une autonomie de batterie nettement plus longue que les montres intelligentes – l’un de leurs plus grands avantages. Garmin promet cinq jours d’autonomie pour le Vivomove Trend ainsi qu’une recharge sans fil, qui est compatible Qi dans une première pour l’entreprise. Cependant, le compromis est qu’une montre hybride sacrifie certaines des fonctionnalités intelligentes que vous pouvez trouver sur des appareils comme l’Apple Watch ou la Samsung Galaxy Watch.

Garmin est depuis longtemps un nom connu dans le monde des montres de fitness et de course. Ces dernières années, la société américaine s’est efforcée de se diversifier dans les montres hybrides car elle fait face à une concurrence accrue de la part d’Apple et de Samsung dans le segment du fitness. En septembre 2022, Apple a lancé le Apple Watch Ultrason plus grand concurrent à ce jour aux montres performantes comme celles fabriquées par Garmin.