La montre Postmodern Cone met l’architecture au poignet pour vous élever vers une vie de distinction

Que vous aimiez la montre POP, réalisée en collaboration avec un enfant de 6 ans et ses talents de peintre, la montre Donut qui met le logo Apple imitant un beignet sur le cadran, la montre à cadran infographique, ou encore la toute nouvelle montre Postmodern Cone (sur la photo ci-dessus) ; il y a une chose en commun, toutes ces montres sont le fruit de l’imagination de la même personne.

Créées par Paul Kweton du Studio PAULBAUT, ces montres, notamment la montre conique, sont particulières. Elles séduisent bien sûr par leur caractère distinctif, mais il faut reconnaître qu’elles remettent en question l’idée traditionnelle de l’horlogerie avec leur réinterprétation ludique du garde-temps tel que nous le connaissons.

Designer: Studio PAULBAUT

Postmodern Cone Watch, comme son nom l’indique et comme le montrent les images, est une montre en forme de cône inspirée de l’architecture postmoderne caractérisée par des formes courbes, des éléments décoratifs, une asymétrie et des couleurs vives. Tout cela est évident dans cette montre à la fois ludique et fonctionnelle.

Pour cette montre, Paul Kweton a recréé un bâtiment postmoderne emblématique et lui a donné la forme d’une montre. Les couleurs et les textures sont choisies indépendamment de la structure ou de la fonction du bâtiment et ne sont pas cohérentes avec la fonctionnalité, mais illustrent plutôt la liberté artistique, présente dans chacune des œuvres précédentes de Paul. La montre est dotée d’un cadran imprimé en 3D dans une teinte bleu clair qui contraste avec le boîtier de montre miniature en forme de bâtiment conique présentant un joli mélange de bleu et de jaune.

La montre Postmodern Cone est associée à un bracelet en caoutchouc blanc et possède une couronne cylindrique surdimensionnée pour lui donner un côté fantaisiste. Le cadran est doté d’aiguilles noires pour les heures et les minutes, mais l’ensemble posé sur le poignet est plus qu’une montre, c’est une architecture intemporelle au poignet. Nous n’avons pas d’informations sur le prix ou la disponibilité éventuelle de la montre au moment de la rédaction de cet article, mais l’utilisation audacieuse de la couleur et de la structure vous assurera une distinction à vie, au moins à chaque fois que vous la porterez !