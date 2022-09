La montre Pixel avec un nouveau cadran

Les taquineries de Google s’intensifient pour sa gamme de matériel entrant. Le teasing pixélisé d’une session pratique Pixel 7 Pro d’hier n’était que le début, semble-t-il. Aujourd’hui, Google a tweeté une autre vidéo avec sa prochaine gamme Pixel avec une photo d’un nouveau cadran de montre sur la Pixel Watch.

Ouais, je sais, c’est juste un cadran de montre. Regardez-le, cependant. C’est si bon.

La Pixel Watch est l’appareil que nous voulons en notre possession plus que tout autre pour le moment. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont certainement beaux et devraient être des téléphones solides avec un excellent logiciel, mais Google n’a jamais vendu une smartwatch comme celle-ci auparavant. C’est le premier! C’est l’appareil que nous les avons suppliés de fabriquer.

Donc, de toute façon, excuses si un nouveau cadran de montre nous a enthousiasmés, nous ne pouvons tout simplement pas nous en empêcher.

Le cadran de la montre a une variété de formes à chaque marqueur de 5 minutes, des largeurs variables pour les aiguilles des heures-minutes-secondes et un raccourci vers l’assistant Google. Ce cadran de montre ne change en aucun cas le jeu, mais je pense que cela nous donne des indices supplémentaires sur l’endroit où Google prévoit d’emmener cet appareil. Ils se penchent fortement sur le style minimal de la Pixel Watch, avec son verre bombé et son corps élégant. La couleur du cadran de la montre correspond également au groupe qui est attaché, presque en clin d’œil au thème dynamique d’un téléphone Pixel.

Maintenant que les rumeurs sur les prix commencent à faire surface et que les taquineries ne devraient pas s’arrêter, préparez-vous à toutes les montres Pixel que vous pouvez gérer. Nous sommes tous dedans jusqu’à ce que nous découvrions à quel point la durée de vie de la batterie est terrible.