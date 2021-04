Lorsque OnePlus a commencé à annoncer la OnePlus Watch dans les jours qui ont précédé sa révélation complète, j’ai essayé d’expliquer à tout le monde qu’il ne s’agissait pas d’une smartwatch et qu’il s’agissait plutôt d’un appareil avec une intelligence limitée qui est principalement un tracker de fitness. J’ai essayé de clarifier cela pour ne pas avoir des attentes trop élevées pour une montre qui allait toujours échouer en tant que smartwatch. Le fait est que ces trackers de fitness intelligents limités sont un marché en croissance et j’ai donc également mentionné que cela pourrait être bon, tant que cela suivait bien la forme physique.

Après avoir lu la première série de critiques ce matin, euh, ce n’est apparemment pas génial dans ce département non plus. Ainsi, non seulement la OnePlus Watch n’a pas l’intelligence que vous pourriez obtenir d’un OS Wear ou d’une Galaxy Watch, mais c’est un tracker de fitness moyen à mauvais. Plusieurs critiques ont également noté l’état du logiciel que OnePlus leur a envoyé pour examen et il semble que nous allons avoir besoin de plusieurs mises à jour pour résoudre certains bogues flagrants.

La montre OnePlus est un gros tas de dégâts.

Je déteste commencer par les critiques les plus sévères que j’ai eu la chance de lire, mais Gizmodo l’appeler «La pire montre intelligente que j’ai jamais utilisée» est difficile à ignorer. La liste des plaintes de leur rédaction est assez longue, mais beaucoup tourne autour de bugs entre la montre et l’application compagnon OnePlus Health qui contrôle principalement tout. Plus précisément, là-bas, ils ont appelé cela un «échec à une échelle que je n’avais jamais vu auparavant en cinq ans en testant et en examinant les smartwatches et les trackers de fitness.» Alors ok.

La OnePlus Watch et son application compagnon ont apparemment tendance à mal compter les étapes par milliers par rapport aux autres trackers ou montres, ne peuvent actuellement pas synchroniser les données de sommeil avec l’application Health (doivent être visualisées sur la montre), envoient souvent des notifications des heures plus tard par lots , ne synchronisez pas les notifications entre le téléphone et l’application et vos actions sont encore plus limitées que prévu.

Beaucoup de ces plaintes ont toutes été à nouveau mentionnées dans les critiques de Filaire, Engadget, et Le bord. Il existe un thème pour les bogues et les problèmes avec la montre OnePlus.

En ce qui concerne le suivi de la santé, certains ont trouvé que les mesures du rythme cardiaque étaient suffisamment précises, bien qu’elles montrent souvent des gouttes qui doivent rattraper leur retard au milieu d’une séance d’entraînement. Certains ont trouvé le GPS correct, tandis que d’autres ont noté qu’il manquait un détour complet. La fonction de suivi automatique sur la montre n’est pas géniale, les rappels pour se déplacer au milieu de la journée manquaient et il n’y a actuellement que 14 activités qui peuvent être suivies, avec une mise à jour ultérieure qui devrait en ajouter davantage. Je n’ai pas l’impression que quiconque ait trouvé la montre OnePlus digne de confiance avec les mesures de santé et de forme physique, et c’est vraiment mauvais si vous êtes un tracker de fitness.

En parlant de mises à jour, c’est ce que OnePlus avait à promettre beaucoup, semble-t-il – des mises à jour. Il y a apparemment (au moins deux) mises à jour à venir pour corriger ce bogue de notification, pour corriger la synchronisation des données de sommeil avec l’application, pour ajouter plus de cadrans et optimiser les performances du GPS. Espérons qu’ils corrigent également le bogue de l’horloge numérique sur 24 heures qui ne vous permettra pas de passer au format 12 heures et les mesures métriques aléatoires lorsque la personne l’a configuré pour afficher impérial.

Presque toutes les pièces que j’ai lues sur la montre OnePlus ce matin ont souligné que le boîtier de 46 mm était beaucoup trop grand. La montre OnePlus n’est livrée que dans cette taille unique, de sorte que toute personne ayant des poignets plus petits (ou normaux) trouvera l’ajustement gênant. D’autres ont même souligné que le bracelet inclus n’était pas assez serré sur les petits poignets.Par conséquent, à des fins de test, ils ont dû faire glisser la montre loin sur leurs avant-bras pour la faire suivre correctement. Interrogé sur la taille du bracelet, OnePlus a déclaré Filaire que les clients pourraient «contacter le service client» pour un plus petit. Sérieusement?

Le logiciel est donc rempli de bugs, le suivi de la condition physique est partout, mais généralement pas génial, et la taille de la montre est beaucoup trop grande pour la majorité des gens. Qu’est-ce qui est bon?

L’affichage est sympa, j’entends. La durée de vie de la batterie est aussi bonne que celle annoncée. C’est à peu près tout.

Nous espérions revoir la montre OnePlus, mais pour une raison quelconque, OnePlus nous a laissés en dehors du groupe d’examen initial. Cela signifiait que nous allions simplement en acheter un pour le tester une fois qu’il sera mis en vente. Après avoir lu ces critiques, cela semble être une perte de temps. OnePlus n’a pas fait un bon produit ici, du moins pas encore. Nous pourrions reconsidérer en examiner un dans quelques mois après plusieurs mises à jour, mais d’ici là, nous en avons assez vu. Il y a beaucoup trop de bons trackers de fitness déjà sur le marché pour considérer ce débutant sorti dans cet état.