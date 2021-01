La première smartwatch de OnePlus est confirmée pour être annoncée au début de cette année et pour l’instant, nous savons seulement qu’elle adoptera un design rond et classique.

Et la fuite la plus récente, si on peut l’appeler ainsi, suggère que l’appareil est sur le point d’être annoncé très bientôt. Une liste du BIS indien (Bureau of Indian Standards) montre que la smartwatch de OnePlus a été certifiée et sera disponible en deux variantes à en juger par les numéros de modèle – W501 Go et W301 Go. Nous soupçonnons que les deux versions correspondent à une version Wi-Fi uniquement et à un modèle LTE.

Malheureusement, la liste ne révèle rien d’autre que cela et OnePlus a été en mesure de garder un œil sur le portable intelligent.

