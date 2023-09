La montre, les écouteurs et le chargeur de CMF by Nothing seront vendus via Flipkart, les précommandes commencent la semaine prochaine

Plus tôt cette année, Nothing a lancé sa propre sous-marque et a confirmé la semaine dernière que les premiers produits sous le nom CMF seraient lancés en Inde le 26 septembre (mardi). La sous-marque coopérera avec le détaillant Flipkart pour le lancement, qui a mis en place une page teaser et l’a rapidement retirée (mais pas avant de confirmer certains détails).

D’après une fuite, nous savons que CMF apportera la première montre intelligente de Nothing, son premier chargeur GaN de 65 W et des écouteurs TWS (qui chevauchent les propres écouteurs de Nothing). Ceux-ci ont été vus sur la page Flipkart avec quelques détails.







Les trois premiers produits de CMF by Nothing : montre, écouteurs et chargeur

La CMF Watch Pro comportera un écran AMOLED rectangulaire de 1,96 pouces avec plus de 600 nits de luminosité. Les CMF Buds Pro auront une suppression active du bruit avec une réduction du bruit de 45 dB (avec un amortissement supplémentaire dans la plage de 5 000 Hz). Quant au chargeur, il disposera de deux ports USB-C et d’un Type A.

Les précommandes débuteront par des « blind drops » à midi le 25 septembre (lundi). Grâce à ces fans, ils pourront obtenir un bon de 500 ₹ qui sera échangeable lors de leur prochain achat CMF. La révélation complète des nouveaux produits aura lieu le lendemain.







« Blind drops » le 25 septembre

Voici un lien vers le Page Flipkart au cas où il serait restauré.

Source