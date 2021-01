Le CES 2021 a apporté toute une série de nouvelles annonces de smartwatch, et parmi les plus élégantes, la smartwatch Skagen Jorn Hybrid HR. Skagen est une marque danoise qui fait également partie du groupe Fossil.

Cette montre est la version de Skagen de la montre intelligente Fossil Hybrid HR, sortie en 2019. Le prix de détail est de 195 $ US (environ 145 £), ce qui est un prix relativement abordable compte tenu de l’aspect et de la sensation haut de gamme.

Le principal argument de vente du Skagen Jorn Hybrid HR est sa prétention à une autonomie de 14 jours. Ce chiffre est géré grâce à l’écran e-ink basse consommation qui permet à la montre de garder un affichage permanent sans épuiser la batterie supplémentaire. Comme il s’agit d’une montre hybride avec cadrans manuels, cela contribue également à prolonger la durée de vie de la batterie.

Le boîtier circulaire de la montre est disponible en deux tailles – 42 mm et 38 mm – et cinq combinaisons différentes de bracelet et de lunette. Comme les autres montres Skagen, le design est raffiné et sophistiqué et pourrait facilement être porté comme une montre de tous les jours – ou même pour des occasions professionnelles et formelles.

La montre peut suivre divers exercices tels que la course à pied, le cyclisme et la randonnée via le moniteur de fréquence cardiaque, et est capable de surveiller le sommeil. Vous pouvez également recevoir des notifications de téléphone et d’applications via celui-ci et personnaliser des parties du cadran de la montre via l’application associée.

Le Skagen Jorn Hybrid HR possède également une résistance à l’eau 3ATM, si vous souhaitez l’utiliser dans un sport nautique comme la natation ou même le paddle. Si d’autres amis ont la montre, vous pourrez également travailler sur des défis de groupe.







L’une des raisons pour lesquelles les coûts de cette montre peuvent rester bas est due au manque de GPS. Cela signifie que si vous voulez une carte de l’itinéraire sur lequel vous vous êtes exercé (comme lors d’une balade à vélo), vous devrez apporter votre téléphone avec vous.

Cela peut être un facteur décisif pour beaucoup de gens, mais ce sera certainement un concurrent pour ceux qui recherchent un vêtement d’apparence sophistiquée qui peut atteindre les bases et enregistrer des exercices légers, le tout sans se ruiner.

La disponibilité et les dates de sortie n’ont pas encore été confirmées, mais le produit devrait être commercialisé au début de 2021. Vous pouvez également en savoir plus sur notre sélection des meilleures montres intelligentes et trackers de fitness actuellement disponibles.