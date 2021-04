Le premier Venu était l’un des trackers de style montre les plus étoffés de Garmin – avec GPS et écran OLED, et c’est maintenant au tour de son successeur, cette fois disponible en deux tailles comme le Garmin Venu 2 et le Garmin Venu 2S.

Les montres de la série Venu de deuxième génération divisent la différence du modèle Venu original unique, en termes de dimensionnement; avec le Venu 2S arborant un boîtier de 40 mm avec un écran OLED circulaire circulaire de 1,1 pouces 360 x 360 et le Venu 2 centré autour d’une construction plus grande de 45 mm, avec un écran de résolution 1,3 pouces 416 x 416.

Au-delà de la façon dont les services de Garmin ont évolué depuis le Venu original sorti en 2019, il n’y a pas de différence globale énorme pour cette génération, en termes de fonctionnalités, à l’exception des performances de la batterie améliorées.

Garmin promet jusqu’à dix jours d’usure par charge en « mode montre intelligente » ou jusqu’à sept heures d’utilisation avec le GPS actif et la diffusion de musique via des écouteurs Bluetooth sur le Venu 2S, tandis que ces chiffres passent à 11 jours ou huit heures sur le plus grand Venu 2 (l’utilisation du GPS d’origine du Venu a dépassé six heures par charge).

Les deux Vénus ont également une charge rapide qui promet de fournir une journée d’usure supplémentaire ou une heure de mode GPS à partir de seulement dix minutes de temps de charge, ainsi qu’un nouveau mode d’économie de batterie, pour une durée d’utilisation encore plus longue.

En ce qui concerne la musique, les deux modèles possèdent suffisamment d’espace de stockage pour jusqu’à 650 chansons téléchargées à partir de Spotify, Amazon Music ou Deezer, tandis que Garmin Pay est également présent, permettant aux utilisateurs de tap-to-payer sur certains marchés, à condition que la carte choisie soit prise en charge. sur le service. (Au Royaume-Uni, Garmin Pay est soutenu par Santander, Revolut, Curve et Starling Bank, entre autres.)

En ce qui concerne la santé et la forme physique de ces montres, les caractéristiques techniques de l’âge de fitness et du score de sommeil de Garmin, elles peuvent mesurer le pourcentage de graisse corporelle, capturer vos « statistiques de santé clés » sous la fonction Instantané de santé, proposer des profils d’activité pour des activités telles que l’escalade en salle, le bloc randonnée pédestre et proposez des animations à l’écran pour certains exercices, y compris les entraînements HIIT.

Le Garmin Venu 2 et le Venu 2S sont disponibles à partir du 22 avril et coûtent le même prix que le Venu original à 349,99 £ / 399,99 € / 399,99 $ US.