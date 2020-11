La montre intelligente Amazfit Pop Pro arrive le 1er décembre

Huami a présenté une montre intelligente appelée Amazfit Pop le mois dernier, et nous l’avons déjà examinée. Nous avons été très impressionnés par ses options de suivi de la santé et maintenant une version Pro arrive. Un teaser a révélé quelques spécifications clés du portable, avec la promesse de nous dire le reste le 1er décembre.

On dit que l’Amazfit Pop Pro a un écran OLED de 1,43 ”, est livré avec NFC et un suivi de la fréquence cardiaque 24/7. Il apportera l’algorithme PAI d’Amazfit pour vous garder actif et motivé, et le portable aura plus de 60 modes sportifs différents.

Voici où cela devient intéressant – toutes les spécifications énumérées sont également disponibles sur l’Amazfit Pop (également vendu sous le nom d’Amazfit Bip U sur certains marchés). La principale différence est que le nouvel appareil aura un GPS intégré, au lieu de compter sur votre téléphone pour le positionnement. Il aura également un microphone, mais nous l’avons compris en petits caractères à la liste d’Amazfit Bip U en Inde.



Amazfit Pop / Bip U

Nous nous attendons à ce que le prix devienne légèrement plus élevé – coûtera probablement CNY399 (soit environ 60 $), en légère hausse par rapport à la balise CNY349 du Pop classique. Le gadget est représenté en vert et nous espérons qu’Amazfit l’apportera également en noir et rose.

Source (en chinois) | Via