La montre Griffed Gen 6 de Diesel soulève définitivement, frère

Diesel, une marque habituée à faire de grands designs audacieux une partie de son identité, a annoncé le Griffé Gen 6 montre connectée cette semaine. Disponible à partir de cette semaine pour 349 $ (avec une disponibilité plus large à partir du 1er décembre), cette smartwatch est basée sur la propre plate-forme Gen 6 de Fossil, ce qui signifie que vous trouverez une grande partie des mêmes composants internes et logiciels que sur les autres montres Gen 6.

Cette montre Griffed Gen 6 est livrée avec Wear OS 3.0, des vitesses de charge plus rapides, la plate-forme Snapdragon Wear 4100+ (1 Go de RAM + 8 Go de stockage), des capteurs d’oxygène sanguin, un moniteur de fréquence cardiaque, Bluetooth, WiFi, ainsi qu’un suivi du sommeil. Je ne sais pas qui pourrait porter une montre Diesel pour dormir, mais si vous le pouvez, considérez-moi impressionné.

Essentiellement, imaginez que cet appareil est un Fossil Gen 6, mais dans un corps Diesel plus grand. Nous avons un boîtier de 45 mm, ainsi que de nombreuses options de bracelet et de boîtier. Il existe une option de bracelet de sport, 2 options de bracelet en métal, ainsi qu’une option en cuir. Chacun est au prix de 350 $, ce qui est en fait très raisonnable si l’on considère ce que les autres entreprises facturent pour les bracelets en métal.

Si vous êtes intéressé, suivez le lien ci-dessous.