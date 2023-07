La montre Google Pixel Watch 2 fait face à une fuite en ligne

Comme c’est généralement le cas avec les produits Google, ils fuient bien avant d’être annoncés. Il semble que la prochaine Pixel Watch 2 ne fera pas exception à la règle car Autorité Android a mis la main sur les cadrans de la montre.

Après tout, les cadrans de montre font partie intégrante d’une smartwatch et les équipementiers essaient d’offrir une grande variété et des options de personnalisation. Les concepteurs ont proposé quatre catégories principales – Accessible, Arc, Bold Digital et Analog Bold.

La première catégorie de cadrans privilégie la lisibilité et la simplicité. Ils ont l’air simples et minimisent les distractions. Voici les quatre cadrans de montre qui entrent dans cette catégorie. Ils sont nommés Just Time, Circular, Linear et Stacked Time.













Temps juste • Circulaire • Linéaire • Temps empilé

Les faces Arc, en revanche, ajoutent un peu de complexité et sont hautement personnalisables. Il existe six variantes au total, mais chacune a deux sous-variantes, qui ajoutent des complications de votre choix. Vous pouvez avoir deux ou quatre emplacements de complication. Voici quelques exemples.











Faces d’arc

Et les mêmes cadrans mais avec moins de complications.











Max Quatre • Minimum Quatre • Chiffres Quatre











Max Deux • Minimum Deux • Chiffres Deux

Le groupe Bold Digital est conforme aux horloges d’écran récemment ajoutées aux téléphones Pixel exécutant Android 14. Cette catégorie utilise des polices en gras qui se chevauchent et des palettes colorées. Just Time et Radial sont les seules options ici.













Juste le temps • Juste le temps • Radial • Radial

Analog Bold ressemble à un combo entre les cadrans Arc et Bold Digital. Il vous permet également de personnaliser les complications.











Infos 1 • Infos 2 • Infos 4









Date • Chiffres

Bien que tous les cadrans de la montre vous donnent la possibilité de changer les couleurs, Wear OS 4 comporte une fonctionnalité de thème dynamique supplémentaire. Vous pouvez échantillonner les couleurs du cadran de votre montre et appliquer le jeu de couleurs au reste de l’interface utilisateur de la montre.

